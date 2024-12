Súdny proces v kauze Pelicotová sa chýli k záveru: Zazneli reči obhajcov

Gisele Pelicotová (Zdroj: TASR/AP/Lewis Joly)

Verdikt v tomto prípade, ktorý šokoval celé Francúzsko, sa očakáva na budúci týždeň.Pelicot (72) sa počas vyšetrovania a pojednávaní priznal, že takmer desať rokov podával svojej vtedajšej manželke Gisele Pelicotovej silný liek proti úzkosti, ktorý ju uvádzal do letargického stavu. Následne iným mužom umožňoval, aby ju znásilňovali.Pelicotová (72) sa stala feministickou hrdinkou doma aj v zahraničí. Bola dokonca britskou stanicou BBC zaradená na zoznam 100 najvplyvnejších žien - za to, ako sa na súde postavila svojim agresorom.

(Zdroj: Getty Images)

Po boku jej dnes už bývalého manžela pred súd v Avignone predstúpilo 50 ďalších mužov vo veku 27 až 74 rokov, vrátane jedného, ktorý Pelicotovú nezneužíval, ale namiesto toho s Policotovou pomocou znásilnil vlastnú manželku.Prokuratúra pre obvinených žiada tresty odňatia slobody od štyroch do 20 rokov.Advokátka El Bouroumiová však v piatok vyzvala súd, aby jej dvoch klientov - 36-ročného upratovača a 74-ročného dôchodcu - zbavil obvinení, pretože ich Pelicot "používal len ako nástroje". Podľa advokátky sú jej mandanti nepriame obete, ktoré podľa jej tvrdenia nemali ako vedieť, že Pelicotová bola manželom zdrogovaná. Pelicota označila advokátka za monštrum.

Prokuratúra však pre oboch mužov navrhuje trest 12 a 10 rokov väzenia.Francúzske médiá v súvislosti s El Bouroumiovou upozorňujú na to, že sa od začiatku súdneho procesu snaží dištancovať od klasického obrazu advokátov, keď napr. o pojednávaniach a svojom názore na ne pravidelne informuje na sieti TikTok.Svojimi príspevkami pritom nie raz vyvolala pobúrenie verejnosti i kolegov z advokátskej branže - napr. keď zdieľala video, ako si v aute pospevuje s anglickou popovým duom Wham pieseň "Wake Me Up Before You Go-Go".Niektorí ľudia to interpretovali ako nevkusný odkaz na skutočnosť, že Gisele Pelicotová bola počas údajných znásilnení pod sedatívami. El Bouroumiová však odmietla, že by mala úmysel zosmiešňovať obeť.Súdne pojednávania v kauze Pelicotová vyvolali veľký záujem médií: v septembri, na začiatku súdneho procesu, bolo akreditovaných 166 médií, z toho 76 zahraničných.