Desivé DETAILY v prípade znásilnenia na vianočnom večierku: Policajt pozval kolegyňu na kávu, no nastal HOROR!

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Budova Okresného riaditeľstva PZ v Trnave sa stala dejiskom hrozného činu. Vyšetrovateľka sa stala obeťou znásilnenia po tom, čo sa na ňu vrhol jej kolega. Policajtka to po čine ihneď nahlásila.



Podrobnosti, ako k tomu malo dôjsť, priniesol Nový čas. "Kolegyňa chcela ísť domov, a tak sa jeden z kolegov ponúkol, že ju odprevadí. Ani vo sne by mi nenapadlo, že sa takéto niečo môže stať," uviedol rozhorčene jeden z ich kolegov. Podľa novín mal policajt svoju kolegyňu ešte pred odprevadením domov pozvať na kávu do svojej kancelárie a tam sa na ňu vrhnúť a znásilniť ju. Ona mu vraj mala niekoľkokrát povedať, že to nechce, no policajt ju nepočúval. Žena na neho okamžite po čine podala trestné oznámenie a násilníka krátko nato zadržali.

Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil policajta zo znásilnenia. Potvrdila to hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová. "Úrad inšpekčnej služby prijal v sobotu (14. 12.) trestné oznámenie z podozrenia zo znásilnenia. Vyšetrovateľ už policajta obvinil z trestného činu znásilnenia, momentálne prebiehajú procesné úkony," priblížila Dobiášová. Obvinený sa aktuálne nachádza v cele policajného zaistenia.