Dramatické okamihy! Skupinku s deťmi v stanici takmer zmietol vlak: Všetko zachytilo VIDEO

V nedeľu mohlo dôjsť v meste Zábřeh v okrese Šumperk k veľkej tragédii. Dvaja dospelí a tri deti sa rozbehli cez železničnú trať na vlakovej stanici, pričom ich takmer zrazil vlak. "Vďaka pohotovosti nášho rušňovodiča, ktorý potom, čo zbadal skupinu osôb v koľajisku, okamžite aktivoval výstražnú návesť (ľudovo povedané zatrúbil) a začal brzdiť s použitím rýchlobrzdy, nedošlo k tragédii," opísal pre Novinky.cz incident hovorca Českých dráh Filip Medelský s tým, že i šlo o spoj SC 506 Pendolino z Ostravy do Prahy.

Na sociálnej sieti sa začalo šíriť aj video z dramatických okamihov. Na zázname je vidieť, ako skupinka ľudí, vrátane detí, na stanici v Zábřehu na Morave prechádza cez koľajisko z nástupišťa smerom k staničnej budove vo chvíli, keď sa na bližšiu z koľají rozbieha osobný vlak, zatiaľ čo na ďalšiu sa v rovnakom okamihu rúti rozbehnutá súprava pendolino.

Blbost některých lidí je nekonečná. Zábřeh na Moravě. pic.twitter.com/6pB3ffpbpr — Petr Ostravak (@PetrRecicar) December 10, 2024