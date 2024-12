Zomrel manažér známeho hudobného e-shopu! Filip (†47) zmizol, jeho telo našli až po dňoch pátrania

Filipa našli mŕtveho (Zdroj: Policie ČR)

Všetko sa to začalo minulú sobotu (7. 12.), keď Filip odišiel v ranných hodinách autom zo svojho bydliska v Prahe do Krkonoš na Horní Mísečky a od popoludnia sa prestal rodine a známym ozývať. Späť do svojho bydliska sa ani večer nevrátil. Polícia ihneď vyhlásila pátranie a preverila všetky miesta možného výskytu, pričom sa zamerali aj na trasu vedúcu z Krkonôš do miesta jeho bydliska, no prvotné akcie nič nepriniesli.

Smutná správa však prišla už v pondelok (9.12.). "Muž bol dnes v dopoludňajších hodinách nájdený, bohužiaľ, bez známok života. Príčiny a okolnosti úmrtia určí súdna pitva," oznámila polícia. Podľa portálu Blesk.cz ho polícia našla v lokalite kopca Babák medzi Novou Pakou a Jičínom. K jeho nájdeniu policajta priviedlo havarované auto, ktoré nezvestný používal, no telo podnikateľa vo vozidle nebolo. Muža nakoniec policajti našli pomocou vrtuľníka.

Královéhradecký kraj - odvoláváme pátrání po muži, který byl bohužel dnes nalezen již bez známek života. Příčinu úmrtí určí nařízená soudní pitva. Děkujeme médiím a veřejnosti za pomoc a poskytnuté poznatky. https://t.co/7QIVJgmJMs #policiehkk pic.twitter.com/4dOz66m92y — Policie ČR (@PolicieCZ) December 9, 2024

"V súvislosti s úmrtím nezvestnej osoby sme do súčasnej doby nezistili, a to ani ohliadkou miesta nálezu tela, žiadne podozrivé okolnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že na jeho úmrtí mala podiel ďalšia osoba," uviedla vo štvrtok (12. 12.) hovorkyňa polície Martina Jandová s tým, že čakajú na výsledky pitvy a ďalších expertíz.

Správa zasiahla Filipových známych

Filipove úmrtie šokovalo rodinu aj známych. „Veril som, že to dopadne dobre, ale bohužiaľ. Filip bol skvelý človek. Stretli sme sa niekedy okolo roku 2006 , keď som si v Gitarách kupoval môjho milovaného Gilmoura. Dali sme sa do reči a vyšlo najavo, že Filip poznal a chodil na koncerty mojej prvej kapely Stále Jinak. Obdivoval som, aký ohromný kus práce v Gitarách urobil. Bolí to. Je to tragédia. Úprimnú sústrasť celej rodine a všetkým, ktorí mali Filipa radi. Odpočívaj v pokoji...,“ napísal známy český gitarista, hudobný skladateľ a producent Ondřej Škoch.

„Fíďo, je nám to strašne ľúto. Budeme si ťa pamätať. Ako dobrého kamaráta, skvelého parťáka. S nohami na zemi a hlavou v oblakoch. Ďakujeme, že sme ťa mohli spoznať,“ píše sa na Facebooku stránky spoločnosti Gitary.cz, ktorej manažérom Filip bol.

Fíďo, je nám to strašně líto. Budeme si tě pamatovat. Jako dobrého kamaráda, skvělého parťáka. S nohama na zemi a hlavou v oblacích. Děkujeme, že jsme tě mohli poznat. Posted by Kytary on Monday, December 9, 2024

Smutná správa zasiahla aj českú speváčku Báru Vaculíkovú. „Odišiel výnimočný muž. Marketingový riaditeľ Gitary, ktorý toho veľa urobil pre českú hudbu, množstvo muzikantov, šírenie hry na hudobné nástroje, vybudoval najväčší odborový eshop. Podporil nás vo vydaní Yellow sisters speváka pre ukulele, za čo sme mu nesmierne vďačné. Bol to milý, mladý a láskavý človek , nadaný muzikant. Posielame silu jeho rodine a najbližším priateľom,“ napísala speváčka.