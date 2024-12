PREHĽAD Nový grafikon ZSSK! Zmenené časy aj pridané spoje: Do Nitry sa z Bratislavy dostanete už aj priamo

(Zdroj: ZSSK)

Tlačová konferencia ministra dopravy Jozefa Ráža a gen. riaditeľa ZSSK Petra Helexu o železničnom grafikone na rok 2025 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Od 15. decembra bude denne až o viac ako 70 nových spojov, čím sa zvýši ponuka na približne 1 800 vlakov denne. Nový grafikon je výsledkom intenzívnych rokovaní s Ministerstvom dopravy SR, Železnicami Slovenskej republiky, pričom zohľadňuje pripomienky samospráv aj cestujúcich. Snažili sme sa vytvoriť grafikon, ktorý je praktický, efektívny a zároveň šetrný k životnému prostrediu. Pre nás v ZSSK to znamená nielen optimalizáciu trás a prípojov, ale aj zabezpečenie pohodlného a spoľahlivého cestovania. Veríme, že tieto zmeny pocítia naši cestujúci vo forme kratších jázd a lepšej nadväznosti spojov,“ hovorí Peter Helexa, generálny riaditeľ ZSSK.

Vlak medzi Bratislavou a Košicami každú hodinu

Ako približuje hovorca ZSSK Dominik Drevický, po prvýkrát v histórii Slovenska dopravca zavádza celodenný hodinový takt na trase medzi Bratislavou a Košicami. Počet diaľkových vlakov stúpne z 22 na 32, pričom 4 budú zrýchlené.

(Zdroj: ZSSK)

"Tieto zrýchlené vlaky zvládnu trasu pod 5 hodín a ponúknu cestujúcim maximálny komfort aj vďaka povinnému miestenkovaniu. Súpravy budú vybavené cateringovými službami a vo všetkých spojoch bude platiť možnosť bezplatnej prepravy pre študentov a dôchodcov," informuje Drevický.

Nové priame spojenia doma aj v zahraničí

Okrem hlavného ťahu medzi Bratislavou, Žilinou a Košicami ZSSK rozširuje priame spojenia aj v ďalších regiónoch Slovenska. Vznikne dlhodobo očakávaná priama linka medzi Bratislavou a Nitrou. Cesta medzi týmito dvomi mestami potrvá 1 hodinu a 37 minút. "18 vlakov, ktoré budú premávať denne, budú stáť aj v Hlohovci, Trnave a v Pezinku. Na južnej trase Košice – Lučenec – Zvolen zavádza dvojhodinový takt a posilňuje aj spoje z Prievidze do Bratislavy," hovorí Drevický.

(Zdroj: ZSSK)

Na linke Bratislava – Praha pribudnú dva nové EuroCity vlaky. ZSSK deklaruje, že ranný a nočný vlak prinesie ešte lepšiu dostupnosť hlavného mesta do Českej republiky. Na linke Bratislava – Viedeň pribudne 12 nových spojení po ukončení výluky v Marcheggu s predpokladom v polovici roka 2025. Slovensko bude ešte lepšie prepojené s Ukrajinou. "Na trase Košice – Čop pribudnú nové vlaky s priamymi vozňami až z/do Bratislavy. V Čope si cestujúci budú môcť prestúpiť na vlak Ukrajinských Železníc (UZ) do Kyjeva," približujú zo spoločnosti.

Viac vlakov naprieč celým Slovenskom

Naprieč celým Slovenskom ZSSK pridáva desiatky vlakov denne. Hodinové spoje medzi Banskou Bystricou a Zvolenom budú premávať aj cez víkendy. Košice sa lepšie prepoja s Prešovom, Popradom či Lipanmi, pričom cestujúci z východného Slovenska budú mať prípoje na diaľkové vlaky do Bratislavy.

Okrem hlavného ťahu medzi Bratislavou, Žilinou a Košicami ZSSK rozširuje priame spojenia aj v ďalších regiónoch Slovenska (Zdroj: ZSSK)

"ZSSK rozšíri spojenia do Slovenského raja, kde vlaky na linke Banská Bystrica – Margecany budú premávať počas zimnej aj letnej sezóny každý deň. Trnavčania získajú priame spojenie s Kútmi bez prestupu v Senici a do Galanty budú môcť počas pracovných dní cestovať každú hodinu," informuje Drevický. Viac vlakov tiež bude jazdiť aj na severe Slovenska, konkrétne medzi Žilinou a Trenčínom, a tiež aj Liptovským Mikulášom a Vrútkami. "Cieľom bolo zahustiť dopravu na viacerých linkách do takzvaného hodinového taktu, ktorý prináša pravidelné spojenia pre cestujúcich, čím zvyšuje prehľadnosť a lepšiu prípojovosť," dodáva ZSSK.

Pokračujúce modernizácie tratí a obmedzenia

Výlukam sa nevyhneme ani v roku 2025. "Výluky na tratiach Bratislava – Marchegg, Žilina – Rajec, Nová Baňa – Hronský Beňadik či Bánovce nad Ondavou – Humenné zo strany manažéra železničnej infraštruktúry, Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), si aj počas budúceho roka vyžiadajú náhradnú autobusovú dopravu, no zlepšenia, ktoré prinášajú, prinesú ešte bezpečnejšiu vlakovú dopravu," avizuje spoločnosť.

Kompletný prehľad všetkých zmien nájdete na webe ZSSK.