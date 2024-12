MIMORIADNY ONLINE Smrtiace útoky ruskej armády pokračujú: Ukrajina hlási 12 mŕtvych a 37 zranených

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanised Brigade)

Ukrajinskí vojaci ničia ruských okupantov

7:05 Kanada predstavila obnovenú arktickú stratégiu, ktorej cieľom je posilniť regionálnu bezpečnosť v reakcii na rastúce hrozby zo strany Ruska.

Canada unveiled a renewed Arctic strategy on Dec. 6, aiming to bolster regional security in response to growing threats from Russia.https://t.co/uez9PjBPUW — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 7, 2024

6:33 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odcestuje do Paríža na sobotňajšie znovuotvorenie katedrály Notre-Dame. Návštevu Francúzska by mohol využiť aj na rokovania s novozvoleným prezidentom USA Donaldom Trumpom, ktorý sa tiež zúčastní na ceremoniáli, uviedli dva diplomatické zdroje.

Ukrajina po ruských úderoch hlási 12 mŕtvych a 37 zranených

"Medzi zranenými je aj šesťročné dieťa. Chlapec je v nemocnici, "napísal na sieti Telegram šéf vojenskej správy Dnepropetrovskej oblasti Serhij Lysak s tým, že jeho stav je stredne vážny. Priamo na mieste útoku zomrel muž, ďalší človek podľahol vážnym zraneniam v nemocnici.Server Ukrajinska pravda napísal, že útok zasiahol administratívnu budovu. Krátko predtým vyzvala protivzdušná obrana obyvateľov mesta, aby sa ukryli, pretože systémy zaznamenali vypálenie balistickej strely z ukrajinského autonómneho polostrova Krym, ktoré Rusko anektovalo.

(Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Šéf správy Záporožskej oblasti Ivan Fedorov podľa AFP oznámil, že cieľom ruského útoku sa stalo tiež mesto Záporoží. Úrady postupne bilanciu obetí zvýšili z dvoch na desať, zranených sú najmenej dve desiatky. Rusko podľa Fedorova na úder použilo kĺzavé letecké bomby. Viacero zranení spôsobili šrapnely a mnohí ľudia majú poranenú hlavu. Medzi zranenými sú aj deti, najmladšiemu sú štyri roky. Po útoku začala horieť čerpacia stanica a niekoľko obcí v okolí prišlo o dodávky elektriny. Záchranári oznámili, že požiar sa už podarilo uhasiť.

"Tisíce takýchto útokov, ktoré Rusko počas tejto vojny vykonalo, jasne ukazujú, že Putin nechce skutočný mier. Chce mať možnosť zaobchádzať s každou krajinou pomocou bômb, rakiet a ďalších foriem násilia, "povedal podľa DPA Zelenskyj. Zdôraznil, že ruskej agresii možno čeliť len silou. "A len vďaka sile môžeme dosiahnuť skutočný mier," dodal.