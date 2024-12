Šokujúci návrh exšéfa NATO: Toto sa Zelenskému nebude páčiť! Ukrajina by mala Rusku urobiť územné ústupky

Bývalý generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg (Zdroj: SITA/AP Photo/Stephanie Scarbrough)

"Keby línia prímeria znamenala, že bude Rusko ďalej kontrolovať všetky obsadené oblasti, neznamená to, že by sa Ukrajina musela tej oblasti vzdať navždy," uviedol Stoltenberg. Bezpečnostnou garanciou, ktorú by mala v takom prípade Ukrajina podľa neho dostať, by mohlo byť členstvo v NATO, ale "sú aj iné možnosti, ako Ukrajinu vyzbrojiť a podporiť".

archívne video

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou stále pokračuje (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Stoltenberg tiež povedal, že podporuje ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý nechce výmenou za prímerie postúpiť Rusku ukrajinské územie. V súčasnej situácii na bojisku je podľa neho ale táto požiadavka nerealistická. "Potrebujeme líniu prímeria av ideálnom prípade by samozrejme mala táto línia zahŕňať aj oblasti, ktoré má teraz pod kontrolou Rusko. Vidíme ale, že v blízkej budúcnosti to nie je veľmi realistické," dodal.

Rusko má v súčasnosti pod kontrolou zhruba pätinu ukrajinského územia, predovšetkým na východe a juhovýchode krajiny. V posledných týždňoch ruské sily navyše postupujú najrýchlejšie od marca 2022. Zároveň panuje neistota ohľadom ďalšej americkej pomoci vzhľadom na blížiaci sa nástup zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu.

Bývalý nórsky premiér Stoltenberg bol generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie od roku 2014 do konca tohto septembra, 1. októbra ho vystriedal holandský expremiér Mark Rutte. Na čele NATO Stoltenberg vždy plne podporoval Ukrajinu, ktorá sa už takmer tri roky bráni rozsiahlej ruskej invázii, a naliehal na spojencov, aby Ruskom napadnutej krajine pomáhali. Stoltenberg sa budúci rok stane predsedom Mníchovskej bezpečnostnej konferencie.