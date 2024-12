Vojna na Ukrajine ničí Rusov: Upíjajú sa až na smrť! Môže to znamenať katastrofu pre štát

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

MOSKVA - Vojna na Ukrajine, ktorá trvá už takmer tri roky, má čoraz väčší vplyv na Rusko, a to nielen v ekonomickej oblasti. Konflikt zásadne mení aj ruskú spoločnosť, pričom jedným z najvýraznejších prejavov je nárast spotreby alkoholu.

Hoci bojové operácie priamo zasahujú len niektoré časti krajiny, ich dôsledky sú citeľné naprieč celým Ruskom. Spotreba alkoholu, ktorú sa Kremlu dlhodobo darilo obmedzovať, opäť prudko rastie. Abstinent Vladimir Putin v minulosti podporoval rôzne iniciatívy na zníženie konzumácie alkoholu, no tento trend sa podľa britského denníka The Telegraph od začiatku invázie v roku 2022 obrátil.

Počet ľudí závislých od alkoholu a úmrtí súvisiacich s jeho konzumáciou neustále stúpa. Predaje vodky dosahujú historické maximá. Georgij Filimonov, guvernér Vologdskej oblasti, uviedol, že „počet alkoholikov vzrástol tento rok o 30 % a až 71 % úmrtí medzi zdravými občanmi je spojených s alkoholom.“

Najhoršie je na tom vidiek, odkiaľ pochádza väčšina ruských vojakov nasadzovaných na Ukrajine. Straty medzi nimi sú obrovské. Podľa BBC v bojoch zomrelo viac ako 80 000 Rusov, pričom celkové straty vrátane zranených sa odhadujú na státisíce. Ukrajinské ministerstvo obrany tvrdí, že Rusko prišlo o takmer 744 000 vojakov. Tieto čísla znamenajú, že z ruských dedín odchádzajú mladí muži, z ktorých sa mnohí už nikdy nevrátia, alebo sa vracajú vážne zranení.

Dôsledky vojny sa tak prejavujú aj v oblastiach vzdialených stovky kilometrov od bojovej línie. Napriek obrovským stratám a hospodárskym problémom sa však Kremlu darí udržiavať kontrolu nad obyvateľstvom. Alkohol v tom zohráva kľúčovú úlohu – pod jeho vplyvom ľudia menej uvažujú o budúcnosti a sú menej náchylní búriť sa.

Tieto problémy však pre Rusko predstavujú do budúcnosti obrovské riziko. Keď sa státisíce vojakov vrátia z frontu a stretnú sa s demografickým poklesom spôsobeným nízkou pôrodnosťou, krajina môže čeliť katastrofálnym dôsledkom.