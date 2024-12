Vojaci budú monitorovať a chrániť objekty na ropovode a plynovode

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Martin Havran)

"Naším cieľom je zabezpečenie ochrany vybraných kritických prvkov energetickej infraštruktúry tak, aby bola v najvyššej možnej miere zachovaná bezpečnosť prepravy energonosičov, a tým aj energetická bezpečnosť našich spoluobčanov," uviedol náčelník Generálneho štábu SR generál Daniel Zmeko. V prípade potreby je podľa neho armáda pripravená aktivovať ďalšiu fázu plánu a nasadiť v prípade hrozby "signifikantné sily a prostriedky" na priamu ochranu objektov.

Zemanovič upozornil, že po zmene zákona má armáda právomoc zakázať vstup verejnosti do daného priestoru. Obyvateľov požiadal, aby vo vybraných priestoroch pozdĺž ropovodu aj plynovodu rešpektovali usmernenia vojakov. Ozbrojené sily podľa neho v krátkom čase nadviažu súčinnosť so zainteresovanými zložkami štátnej správy a samosprávy k zabezpečeniu hladkého priebehu operácie. Generál Zmeko vníma aktivitu aj ako výcvikovú príležitosť, aj ako priestor pre komunikáciu so samosprávami či s verejnosťou. "V neposlednom rade je to aj istý signál, že štátne orgány sú schopné pružne reagovať na aktuálne hrozby," myslí si.