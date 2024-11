Kazhetta Ahmetzhanova predpovedá budúcnosť. (Zdroj: Facebook/Kazhetta Ahmetzhanova)

MOSKVA - Kazhetta Achmetzhanová má podľa vlastných vyjadrení vizionárske schopnosti ako kedysi Nostradamus – dostatočný dôvod na to, aby Ruska naliehavo varovala pred „obzvlášť nebezpečnou“ fázou vojny na Ukrajine.

Mohol žiť na začiatku 16. storočia, no vďaka svojej výnimočnej schopnosti je Michel de Nostredame dodnes známy: francúzsky učenec a astrológ sa nepreslávil len ako lekár, ale aj ako autor množstva prorockých veršov, ktoré sú aj stáročia po jeho smrti považované za vízie budúcnosti.

archívne video

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou stále pokračuje (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Príbeh baby Vangy

Stať sa známym ako veštec aj po skončení vlastného života je cieľom mnohých ľudí aj dnes. Napríklad Baba Vanga, známa ako "Veštkyňa z Petriča", získala slávu vďaka svojim údajným víziám budúcnosti. Dcéra farmára, narodená v roku 1911 ako Vangelija Pandeva Dimitrova v dnešnom Severnom Macedónsku, sa už ako tínedžerka dostala do povedomia vďaka svojim predpovediam. Jej priaznivci sú dodnes presvedčení, že správne predpovedala mnohé historické udalosti. V súčasnosti sa šíria údajné proroctvá Athosa Salomého, mladého muža z Brazílie, ktorý je často označovaný ako "moderného Nostradama". V Rusku zas tvrdí, že má veštecké schopnosti, istá Kazhetta Akhmetžanova.

V britskom denníku Daily Mail sa píše o pochmúrnej predpovedi Kazhetty Akhmetžanovej, ktorá sa týka vojny na Ukrajine, trvajúcej už vyše 1 000 dní. Podľa tejto samozvanej veštkyne, ktorá vraj správne predpovedala niekoľko prírodných katastrof, konflikt vstupuje do „mimoriadne nebezpečnej fázy“. Tieto slová vyjadrila pre ruské noviny Moskovskij Komsomolec, ktoré sú podporované Kremľom.

„Svet stojí na okraji priepasti“

Podľa ruskej nasledovníčky Nostradama sa vojna, ktorú vedie Vladimir Putin proti Ukrajine, jedného dňa skončí. Avšak, skôr než zbrane definitívne zmĺknu, predpokladá zhoršenie vojenských akcií. „Momentálne sa črtá mimoriadne nebezpečná fáza vojny, ktorá bude trvať niekoľko mesiacov,“ tvrdí Kazhetta Akhmetžanova.

Mohla by táto predtucha súvisieť s tým, že americký prezident Joe Biden na sklonku svojho mandátu náhle povolil Ukrajine použiť zbrane dodané z USA na útoky na ruské územia?

Ruská veštkyňa ďalej uviedla:

„Situácia je momentálne veľmi zložitá. Nie je náhodou, že medzinárodní lídri začali nášho prezidenta (Vladimira Putina) telefonicky kontaktovať, pretože chápu, že svet stojí na prahu katastrofy a že ak prekročia červenú čiaru, môžu sa udiať kruté veci.“

„Rusko však ako veľmoc poučená trpkými skúsenosťami už viac neskočí na lacné triky.“

„Vladimir Vladimirovič (Putin) je múdry muž, ktorý dokáže ľudí prekuknúť. Prijme vyvážené rozhodnutia, ktoré budú v nadchádzajúcich mesiacoch zverejnené.“

Putinova verná veštkyňa určila, kedy sa skončí vojna na Ukrajine

Kazhetta Akhmetžanova nemá predpoveď len o ďalšom priebehu vojny na Ukrajine, ale aj o tom, kedy by sa tento krvavý konflikt mohol skončiť. Podľa moskovských novín tvrdí, že vojna na Ukrajine by mohla skončiť už na jar 2025.

Zároveň dodala: „Naši nepriatelia sa budú opakovane snažiť o cielené provokácie – podľa mojich vízií budú ich proaktívne kroky pokračovať až do roku 2027.“