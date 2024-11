Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Gavriil Grigirov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Novozvolený prezident USA Donald Trump sa postaral o úspech ešte predtým, ako zasadol do Bieleho domu. Z Moskvy prichádzajú správy, že Putin je ochotný rokovať o mieri na Ukrajine so svetovými lídrami. Baha citovala slová hovorcu Kremľa Dmitriho Peskova, ktorý povedal, že Putin je pripravený obnoviť rokovania o ukrajinskom konflikte, pričom zdôraznil potrebnú prítomnosť staronového prezidenta USA Donalda Trumpa.

"Prezident (Putin) skutočne opakovane, alebo skôr neustále, vyhlasuje, že je pripravený na rozhovory a rokovania (o vojne na Ukrajine)," povedal Peskov. O súčasnej hlave USA Joeovi Bidenovi sa vyjadril, že "robí všetko pre to, aby vojna pokračovala".

Problémové oblasti

Podľa The Voice of Ukraine uviedlo najmenej päť súčasných a bývalých ruských predstaviteľov, že Kremeľ by mohol súhlasiť so zmrazením konfliktu pozdĺž frontovej línie. Problémovými oblasťami pri vyjednávaniach budú s najväčšou pravdepodobnosťou oblasti Doneck, Luhansk, Cherson a Záporožie. Rusi opakovane tvrdia, že tieto regióny sú pod ich plnou kontrolou, i keď v skutočnosti kontrolujú len zhruba 80 percent ich územia.

Na druhej strane, Rusko by nemalo mať problém so stiahnutím svojich vojakov z menších oblastí v okolí miest Mykolajov a Charkov. Analytici však poukazujú na nedávne kroky USA, keď prezident Joe Biden povolil Ukrajine vypustiť rakety ATACMS na ciele hlboko v ruskom území. Viacerí sa zhodujú, že to môže výrazne ovplyvniť všetky pokusy o rokovania.

Menej vojakov

Ďalšia podmienka Moskvy na podpísanie mieru by sa mala týkať priamo ukrajinskej armády, a síce zníženie počtov vojakov či neobmedzovať používanie ruského jazyka. "Dohoda ako taká by sa mohla dosiahnuť pomerne rýchlo. Problém tu vidím v riešení bezpečnostných záujmov ako na strane Ukrajiny, tak aj na strane Ruska. Podpis širšej a dlhodobej dohody bude ešte náročný proces," zhodnotil Dmitrij Simes, ruský emigrant v USA a expert na americké záležitosti.

Trump už mal absolvovať telefonický rozhovor s Putinom po tom, ako vyhral prezidentské voľby. Ruského lídra mal varovať pred eskaláciou vojny na Ukrajine a pripomenul mu významnú prítomnosť armády USA v Európe. Kremeľ však celý telefonát popiera. O telefonáte nemal byť informovaný ani ukrajinský rezort zahraničia.