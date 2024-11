Joe Biden a Si Ťin-pching sa v sobotu stretnú na okraji summitu APEC v Peru

Si Ťin-pching a Joe Biden (Zdroj: TASR/AP/Doug Mills/The New York Times via AP, Pool)

WASHINGTON - Americký prezident Joe Biden a čínsky prezident Si Ťin-pching sa v sobotu stretnú v Peru na okraj summitu Ázijsko-pacifického hospodárskeho spoločenstva (APEC). Píšu to dnes agentúry s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z Bieleho domu. Pre Bidena sa podľa agentúry AFP bude rokovať o treťom a zrejme aj poslednom stretnutí s čínskym prezidentom, kým v druhej polovici januára skončí jeho prezidentský mandát.

Podľa nemenovaného zdroja, ktorý hovoril s novinármi, Biden vyjadrí čínskemu prezidentovi svoje znepokojenie ohľadom čínskej podpory Ruska v čase, keď táto krajina vedie vojnu na Ukrajine, ohľadom sporov o Taiwan či o zapojenie severokórejských vojakov do bojov na Ukrajine po boku Ruska.

archívne video

Strategické partnerstvo s Čínou neznamená bezpečnostné riziká (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Podľa zdroja síce medzi USA a Čínou panujú "hlboké nezhody", v niektorých oblastiach sa však v uplynulých rokoch podarilo napredovať. Vymenoval napríklad zlepšenie komunikácie medzi armádami oboch krajín a boj proti syntetickým drogám.

Podľa agentúry AP Biely dom usiloval o posledné stretnutie s čínskym prezidentom pred odchodom Bidena z úradu. Súčasná administratíva sa snažila mať stabilné vzťahy s Čínou, hoci kritizovala niektoré kroky ázijskej krajiny, ktoré vnímala ako nepriateľské.

Záťažovým testom pre vzťahy medzi USA a Čínou bude podľa agentúry AP návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu. Trump sa ujme úradu 20. januára. Počas svojho prvého mandátu na časť čínskeho tovaru zaviedol alebo navýšil clá. Biden sa zúčastní cez víkend na summite APEC v Peru. Na začiatku budúceho týždňa by potom mal odcestovať do Brazílie na summit skupiny krajín G20.