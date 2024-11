Návrat Trumpa ovplyvňuje klimatické rokovania: Bývalý viceprezident Gore reaguje na COP29

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Morry Gash)

Návrat Trumpa do prezidentského úradu poznačil rokovania na konferencii OSN o zmene klímy (COP29), ktoré sa konajú v azerbajdžanskej metropole Baku. Exprezident totižto už druhýkrát vyhlásil, že Spojené štáty odstúpia od Parížskej dohody z roku 2015. Jedným z cieľov dohody je aj zastavenie globálneho otepľovania na hranici 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnou úrovňou.

Miriam Lexmann v EP o vzťahoch medzi EÚ a USA po volebnom víťazstve Donalda Trumpa (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Gore preto zopakoval vyhlásenie klimatického tímu súčasného amerického prezidenta Joea Bidena, ktoré pripomína, že svetové opatrenia "prežili" aj Trumpovu prvú administratívu. "Už sme si týmto prešli," povedal Gore reportérom deň predtým, ako v piatok zverejnili najnovšie údaje Climate TRACE, nezávislej skupiny na monitorovanie globálnych emisií, ktorej je Gore spoluzakladateľom.

Už to raz skúsil

"Už to raz skúsil a svet pokračoval v znižovaní emisií aj počas jeho štvorročného pôsobenia vo funkcii," zdôraznil. "Je tu taká veľká hybná sila, že ani Trumpova nová administratíva ju nedokáže veľmi spomaliť. Dúfam, že mám v tejto veci pravdu," skonštatoval Gore. Podľa jeho slov mnoho ľudí vo svete nečaká na kroky novej americkej administratívy, namiesto toho postupujú sami. Bývalý americký viceprezident podotkol, že odstúpenie USA od svojich záväzkov "by nebolo dobré", no pokrok bude podľa neho pokračovať bez ohľadu na to.

Nové údaje Climate TRACE v piatok ukázali, že emisie skleníkových plynov v roku 2023 vzrástli o 0,7 percenta a v tomto roku sa pravdepodobne zvýšia o ďalších 0,48 percenta. Skupina, ktorá používa umelú inteligenciu na analýzu satelitných snímok z celej planéty, vysvetlila, že v súčasnosti má k dispozícii údaje pre každý štát a provinciu na svete, ako aj pre viac ako 9000 mestských oblastí.