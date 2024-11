Znepokojený Joe Biden: Peking si stanovil ŠTYRI podmienky, pri ich porušení hrozí konflikt s USA!

Prezident USA Joe Biden (Zdroj: profimedia.sk, Getty Images)

Prezident Číny Si Ťin-pching varoval počas víkendu USA, aby pri Taiwane neprekročili červenú líniu. Tú už skôr definoval štyrmi jasnými bodmi. Porušene akéhokoľvek z nich môže viesť až k rozpútaniu priameho konfiktu medzi Čínou a USA. Informuje o tom Wion. Na druhej strane je Peking pripravený na spoluprácu s nastupujúcim prezidentom Donaldom Trumpom.

Červená čiara

Čína si už dlhodobo nárokuje Taiwan ako svoje územie, pričom situácia sa začala eskalovať od doby, ako prehlásila, že nevylučuje použitie sily na jeho dobytie. Hlavným spojencom Taiwanu sú USA. Prezident USA Joe Biden sa stretol so Si Ťin-pchingom ešte na summite Ázijsko-pacifickej spolupráce (APEC) v Peru zhruba pred dvoma mesiacmi. Čína tam jasne stanovila štyri podmienky, ktorých porušenie bude znamenať prekročenie cez červenú čiaru.

Si Ťin-pching a Joe Biden (Zdroj: TASR/AP/Doug Mills/The New York Times via AP, Pool)

Podľa Pekingu nesmú USA spochybňovať otázku okolo Taiwanu, demokraciu a ľudské práva, rozvojové záujmy Číny a cesty k rastu. "Toto sú najdôležitejšie mantinely a záchranná sieť medzi Čínou a USA. Nikdy nesmú byť spochybnené," zdôraznil čínsky prezident s tým, že separatistické akcie "nezávislosti Taiwanu" sú v rozpore so šírením mieru a stability v regióne.

K čínskym krokom sa vyjadril aj taiwanský rezort diplomacie. Ako príčinu narušenia mieru a stability vidí práve takéto provokácie zo strany Činy. Úrad okrem toho dodal, že je to aj hlavnou hrozbou pre globálnu ekonomickú prosperitu.

Kroky v Juhočínskom mori

Biden si musel od čínskeho kolegu vypočuť aj to, že USA by nemali zasahovať do bilaterálnych sporov (ktoré sa ich priamo netýkajú) a nemali by (vo svojom vlastnom záujme) schvaľovať a podporovať proaktívne impulzy v Juhočínskom mori.

(Zdroj: Getty Images)

Bola to však práve Čína, ktorá v tomto roku podnikala kroky okolo Taiwanu napriek sporom so susedmi a medzinárodného presvedčenia, že na to nemá žiadny právny základ. Informuje o tom čínska televízna stanica CCTV.

Trump v zlom svetle

Peking nespomína v dobrom na prvé volebné obdobie prezidenta Donalda Trumpa v Bielom dome (2016-2020). USA sa vtedy zapojili do obchodnej vojny, pričom na čínsky tovar uvalili obrovské clá. Podobnú rétoriku Trump zastával aj v poslednej predvolebnej kampani. Jeho kroky sú však nevyspytateľné.

Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Mark Peterson)

Si Ťin-pching varoval, že bilaterálne vzťahy medzi Čínou a USA môžu "naraziť na zvraty alebo dokonca na regresiu", pokiaľ jedna strana bude tú druhú považovať za protivníka alebo nepriateľa. Ako však doplnil, stabilné a pozitívne vzťahy s Washingtonom sú rozhodujúce nielen pre obe strany, ale pre celý svet.

Čínsky prezident má jasný postoj aj k situácii severne od hraníc, pričom uviedol, že nedovolí, aby napätie na Kórejskom polostrove prešlo do chaosu alebo otvoreného konfliktu.