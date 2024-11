Putinovo tajomstvo odhalené: Herec vyšiel s pravdou von! TOTO je súkromná záľuba šéfa Kremľa

Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Alexander Shcherbak, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

MOSKVA - O súkromnom živote šéfa Kremľa Vladimira Putina sa špekuluje veľa, oficiálne je však známy len zlomok. Teraz je však odhalený zábavný detail. Kto by čakal u neho túto záľubu?

So začiatkom vojny na Ukrajine sa zvýšil záujem o súkromný život Vladimira Putina. Okrem jeho detí a jeho (potenciálnych) partneriek sa do centra pozornosti dostávajú aj jeho súkromné ​​záľuby. Teraz odhalila práve herecká hviezda Sir Michael Caine špeciálnu záľubu Vladimíra Putina.

Putin má veľmi špeciálnu záľubu

Dnes už 91-ročný Caine podľa britského „Daily Star“ odhalil zvláštnu slabosť Vladimíra Putina. Šéf Kremľa je vraj veľkým fanúšikom Cainovho výkonu v akčnom filme Pohreb v Berlíne z roku 1966. Podľa informácií herca pri jednej Putinovej večeri prišla reč na tento thriller a šéf Kremľa sa ukázal ako nadšený znalec. Putin údajne vyhlásil, že majú Caineovi odkázať, že film videl a považoval ho za veľmi zábavný.

Putin bol tiež fanúšikom „Ruského Ramba“

Ďalšia filmová záľuba Vladimira Putina je zrejme známa. „Devjataja Rota“ bol zrejme roky jedným z obľúbených filmov Vladimíra Putina. V ruskom celovečernom filme, ktorý vyšiel v roku 2005, stvárnil Artur Smoljaninov úlohu posledného vojaka v bitke v Afganistane, ktorý desaťročie okupovali sovietske vojská.

Často bol označovaný ako „Ruský Rambo“, čo je odkaz na americké akčné filmy so Sylvesterom Stallonem v hlavnej úlohe. Smoljaninov však v rozhovore po vypuknutí vojny na Ukrajine uviedol, že by chcel bojovať na strane Kyjeva. Potom bol v Rusku klasifikovaný ako „zahraničný agent“.