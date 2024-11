Desivé varovanie diplomata: TOTO sa stane, ak Putin vyhrá! Európa upadne do temnoty

Ukrajinský veľvyslanec v Rakúsku Vasyl Chymynec (Zdroj: profimedia.sk)

VIEDEŇ - Na Ukrajine je vojna už viac ako 1000 dní. Putina zatiaľ nemožno zastaviť. Ak by bol ruský vládca úspešný, hrozí väčšia eskalácia, obáva sa ukrajinský veľvyslanec vo Viedni. Pri ukončení pomoci Ukrajine by nakoniec umierali Európania.

Ukrajinský veľvyslanec v Rakúsku Vasyl Chymynec v rozhovore pre rakúsky denník „Heute“ pri príležitosti 1000. dňa vojny vyslovil jasné slová o tom, čo sa stane, ak Vladimir Putin vyhrá svoju útočnú vojnu: „Ak by sa Rusko presadilo, temnota príde aj do Európy,“ povedal diplomat. „Medzinárodné právo už nebude existovať.“

archívne video

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou stále pokračuje (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

„Čelili by sme novým výzvam,“ vysvetlil Chymynec. „Ak Ukrajina nezastaví Putina, nikto iný ho už v Európe nezastaví.“

Ukrajinci si prajú mier „ako nikto iný,“ uviedol veľvyslanec. Napriek tomu by si želal, aby Rusi pocítili vojnu aj na vlastnej pôde: „Ruské obyvateľstvo je šťastné, že ľudia na Ukrajine sú zabíjaní ruskými vojakmi. Všetci, ktorí z diaľky oslavujú vojnu, musia jej dôsledky tiež pocítiť.“

Chymynec však zdôraznil, že je „striktne proti“ cieleným útokom na civilné budovy.

"Putin chce pokračovať v zabíjaní"

"Musíme naďalej držať spolu s našimi partnermi, ktorí chcú žiť v slobodnej Európe." Boli dôležité momenty, v ktorých sme sa „mohli presvedčiť, že Ukrajina nie je sama“. Predstaviteľ Ukrajiny v Rakúsku spomenul prístupové rokovania s EÚ, ktoré sú čoraz konkrétnejšie.

Chymynec tiež zdôraznil poskytnutú pomoc. A varoval: "Ak zastavíte pomoc, len posilníte agresora. Ukrajina stratí Ukrajincov a Európa stratí Európanov." Každý, kto hovorí s Putinom a volá po mieri na Ukrajine, ukazuje, že žije „ďaleko od reality“.

Veľvyslanec si z telefonátu nemeckého kancelára Olafa Scholza s ruským prezidentom ťažkú ​​hlavu nerobí: „V sobotu s Putinom telefonicky hovoril šéf vlády jednej z najsilnejších európskych krajín a o pár hodín neskôr bombardoval Ukrajinu 120 raketami a 90 bezpilotnými lietadlami. To ukazuje, že Putin chce pokračovať v zabíjaní."

„Každý seriózny politik“ by mohol „vyvodiť závery z tejto situácie,“ povedal ukrajinský veľvyslanec vo Viedni. "Musíme prinútiť Putina, aby využil našu kolektívnu silu na spravodlivé a udržateľné zastavenie vojny."

Tisíc dní vojny podľa Vasyla Chymyneca „ukazuje neuveriteľný príbeh o silnej odolnosti ukrajinského národa.“

„Ľudia chápu, že ide o všetko, inak Ukrajina stratí svoju štátnosť a etnickú príslušnosť,“ povedal. „Nechceme sa stať otrokmi Ruska a budeme brániť to, čo je naše.“