Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Anton Vaganov/Pool Photo via AP)

LONDÝN - Naozaj môže dôjsť k jadrovej katastrofe? Bývalý poradca Vladimira Putina v rozhovore varuje, že "tento rok pred Vianocami môže vypuknúť jadrová vojna". Je to bežná kremeľská propaganda.

To je v súčasnosti dôležité vo vojne na Ukrajine: Vladimir Putin otvorene vedie vojnu proti Ukrajine od februára 2022 a v súčasnosti zaberá približne pätinu územia susednej krajiny. Koniec vojny na Ukrajine je momentálne v nedohľadne. Rozhodnutie amerického prezidenta Joea Bidena povoliť Ukrajine použiť rakety dlhého doletu proti určitým cieľom v Rusku momentálne vyvoláva rozruch.

archívne video

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou stále pokračuje (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

„Veľký krok k tretej svetovej vojne“

Bidenovo rozhodnutie zahŕňa povolenie použitia rakiet dlhého doletu ATACMS na obranu ukrajinských síl v Ukrajincami okupovanom Kurskom regióne na západe Ruska. Rozhodnutie vyvolalo rozruch v tábore budúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa. Trumpov syn Donald Jr. zúril, že Biden akceptuje, "že tretia svetová vojna sa začne skôr, ako bude mať môj otec šancu vytvoriť mier a zachrániť životy".

Sťažoval sa aj Kremeľ. Vladimir Džabarov, prvý podpredseda výboru pre medzinárodné záležitosti ruskej hornej snemovne, povedal: "Toto je veľmi veľký krok k tretej svetovej vojne," uviedla štátna tlačová agentúra Tass.

Putinov vedec pohrozil „Vianocami v bunkroch“

Na strane priaznivcov Kremľa je tón jasný. Šéf Kremľa Vladimir Putin už pohrozil vážnymi následkami, ak by Ukrajine v budúcnosti povolili použiť proti ruskému územiu dodávané západné zbrane dlhého doletu. Tento prístup teraz zastáva aj prokremeľský propagandista Sergej Markov. Politológ (Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov) je bývalý blízky poradca Vladimira Putina.

V rozhovore pre „The World At One“ na britskom rádiu BBC 4 Markow dramaticky varoval, že Briti môžu po Bidenovom rozhodnutí čeliť „Vianociam v bunkroch“. Podľa Markova, ktorý je jasne v súlade s Kremľom, je jasné, že Západ je teraz priamo zapojený do konfliktu, pretože Ukrajina potrebuje podporu vojsk, aby mohla používať presné riadené raketové systémy.

Bývalý Putinov poradca varuje: "Jadrová vojna pred Vianocami"

Markow na BBC Radio 4 vysvetľuje, že po Bidenovom rozhodnutí „nemohol dobre spať“, pretože sa „jednoducho bojí jadrovej vojny“.

„Toto rozhodnutie Spojených štátov, Veľkej Británie a Francúzska nie je krokom k jadrovej vojne, ale veľkým skokom k jadrovej vojne, jadrovej katastrofe,“ zdôrazňuje Markow.

Na otázku, či by Putin ako odpoveď použil jadrové rakety, Markov odpovedal „nie okamžite“ a pokračoval, že je pravdepodobnejšie, že základne vo východnej Európe by mohli zasiahnuť menšie taktické jadrové rakety.

„Myslím si, že Biden, Macron a Starmer chcú eskaláciu, ktorá by v najhoršom prípade mohla viesť k jadrovej vojne pred Vianocami tohto roku,“ pokračoval bývalý Putinov poradca.