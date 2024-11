Do jeruzalemského kostola spravovaného Francúzskom vnikla izraelská polícia

Ilustračné foto (Zdroj: FB/Israel Police)

JERUZALEM - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noel Barrot zrušil svoju plánovanú návštevu Francúzskom spravovaného Kostola Pater noster v Jeruzaleme z dôvodu zásahu izraelskej polície, ktorá do chrámu vstúpila a nakrátko zadržala dvoch žandárov. Izrael tvrdí, že o bezpečnostnom zásahu Paríž vopred informoval.

Barrot povedal, že izraelské bezpečnostné zložky vstúpili do kostola "so zbraňami bez predchádzajúceho francúzskeho povolenia". "Toto narušenie integrity územia zvereného do starostlivosti Francúzska môže oslabiť väzby, ktoré som sem prišiel rozvíjať s Izraelom v čase, keď všetci potrebujeme pomôcť regiónu napredovať na ceste k mieru," dodal.Francúzske ministerstvo zahraničných vecí neskôr uviedlo, že si v súvislosti s incidentom predvolá izraelského veľvyslanca v Paríži.

Izraelské ministerstvo zahraničných vecí poprelo pochybenie a uviedlo, že bezpečnostný postup vopred prebralo s francúzskym veľvyslanectvom. "Postupy boli vopred objasnené v rámci prípravnej diskusie s francúzskym veľvyslanectvom v Izraeli," informovalo vo vyhlásení.Kostol Pater noster sa nachádza v Jeruzaleme na Olivovej hore. Pod správu Francúzska sa dostal ešte pred vznikom Izraela. V súčasnosti ho spravuje francúzsky konzulát v Jeruzaleme.