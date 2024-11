Krásna modelka OnlyFans mala sex so 101 mužmi za deň: Cítila som sa, akoby ma prešiel autobus

Lily Phillips spala so 101 mužmi za jeden deň (Zdroj: Instgram/lilyphillip_s)

LONDÝN - Modelka OnlyFans Lily Phillips oznámila, že sa chce za jeden deň vyspať so 100 mužmi. Urobila to. Miestom činu bolo Airbnb.

Naozaj sa jej to podarilo: Modelka OnlyFans Lily Phillips sa chcela poďakovať svojim fanúšikom špeciálnou kampaňou. 23-ročná žena oznámila, že 19. októbra príde do Londýna, aby sa tam za jeden deň vyspala so 100 mužmi. "Nie je veľa ľudí, ktorí si môžu predplatiť dievča a potom sa s ňou vyspať," povedala Lily pre Daily Star. Dostala tisíce prihlášok a len krátko pred podujatím vybrala účastníkov.

19. októbra mala britská OnlyFans a pornoherečka sex so 101 mužmi v priebehu 14 hodín, uvádza Metro.

Podľa informácií bol maratónsky deň precízne zorganizovaný: celkovo bolo požiadaných ako kompenzácia absencií 200 mužov. Miestom udalosti bolo podľa today.at Airbnb, zabezpečené bezpečnostným personálom, ktorý tiež kontroloval totožnosť účastníkov.

„Po hodinách sexuálnych polôh ma bolelo telo a končatiny. Cítila som sa, akoby ma zrazil autobus," povedala Lily pre Metro. Svoje činy obhajuje ako osobné rozhodnutie a súčasť svojej kariéry. "Robím to, pretože to milujem, nie pre peniaze," povedala.

Hviezda OnlyFans Annie sa chce vyspať so 600 mužmi

Modelka OnlyFans Annie Knight, známa ako „sexuálne najaktívnejšia žena v Austrálii“, si na tento rok stanovila aj veľmi špeciálny cieľ: Chce sa vyspať so 600 mužmi. Informuje o tom „New York Post“. Doteraz spala s vyše 400 ľuďmi, vlani to bolo 300.

Knight sa stretáva so svojimi partnermi na zoznamovacích aplikáciách aj v reálnom živote a teraz prijíma žiadosti od zainteresovaných strán. Uchádzači musia spĺňať určité požiadavky vrátane ochoty nechať sa natáčať a nechať sa testovať na sexuálne prenosné choroby.