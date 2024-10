Zabudli, že má prísť? Ministerka na zahraničnej návšteve! VIDEO Na letisku ju nikto nečakal, VIEME prečo

Annalena Baerbocková vystupuje z lietadla. (Zdroj: X)

Podľa aktuálnych prieskumov je nemecká vláda nepopulárnejšia ako kedykoľvek predtým. Najmä voči Zeleným sa zdá, že v niektorých skupinách obyvateľstva sa v posledných mesiacoch rozvinula skutočná nenávisť, čo pociťujú najmä významní politici Zelených ako Annalena Baerbocková a Ricarda Langová alebo politik Zelených Robert Habeck.

Zabudli na Annalenu Baerbockovú na letisku?

V súčasnosti je to nemecká ministerka zahraničia Annalena Baerbocková, ktorá sa opäť stáva nechceným terčom posmechu. Dôvodom je video, ktoré vraj ukazuje, ako sa na političku po prílete do Indie zabudlo na letisku. Pretože v krátkom klipe nikde nie je vidieť uvítací výbor. Pre niektorých používateľov internetu je to dostatočný dôvod na to, aby opäť útočili proti Annalene Baerbockovej.

Na sociálnych sieťach sa už objavilo niekoľko dosť škaredých komentárov k tomuto videu. „Že sa #Nemecko na celom svete stalo terčom posmechu a nemeckí vládni politici karikatúrou samých seba, bolo v týchto dňoch zrejmé v #Indii. Na letisku v Novom Dillí čakala ministerka zahraničných vecí Annalena #Baerbock márne na niekoho, kto by ju privítal. Žiadny člen indickej #vlády, žiadny indický minister, dokonca ani starosta tohto miliónového mesta sa neobťažoval prísť k schodom lietadla," posmešne poznamenal tento používateľ.

„Musí to bolieť, keď už nie si stredobodom pozornosti a dokonca ťa zabudnú na letisku a všimnú si ťa iba nemeckí reportéri, ktorí s tebou cestovali, a domáci a dvorný fotograf, ktorý sa ponáhľal dopredu,“ napísal používateľ na X.

Ale aj keby kritici Annaleny Baerbockovej boli určite radi, keby ministra zahraničných vecí skutočne zabudli na letisku, nie je to pravda, ako vysvetľuje nemecký novinár Florian Warweg na X.

Annalena Baerbocková musela nečakane pristáť na inej časti letiska

"Momentálne koluje na X & Co video, ktoré má údajne zobrazovať @ABaerbock pri príchode do Číny alebo Indie. Schádza po schodoch a zmätene sa obzerá, pretože nikde naokolo nie je vidieť uvítací výbor. K tomu som sa spýtal na @AuswaertigesAmt,“ píše Warweg na svojom X-účte. „Odpoveď: Video zobrazuje #Baerbock pri príchode do Malajzie. Vládne lietadlo muselo nečakane pristáť v inej časti letiska, a preto stál uvítací výbor o niekoľko metrov ďalej. Vysvetlenie znie logicky, takže pozor na kontext pri zdieľaní tohto klipu."

Príklad opäť pôsobivo ukazuje, ako rýchlo a ľahko sa dajú fotografie a videozáznamy umiestniť do falošného kontextu s cieľom vyvolať náladu proti verejne činným osobám alebo využiť nahrávky pre vlastné účely.