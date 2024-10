Summit Európskej únie: Eurokomisia musí prijať právne kroky pre návrat nelegálnych migrantov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Téme migrácie sa šéfovia vlád a štátov venovali najdlhšie a nakoniec sa po "hĺbkovej strategickej diskusii" dohodli na tom, že treba prijať "rozhodné kroky na všetkých úrovniach" s cieľom uľahčiť, zvýšiť a urýchliť návraty nelegálnych migrantov nachádzajúcich sa v Európskej únii.Lídri sa venovali téme migrácie vo všetkých jej rozmeroch a na všetkých známych trasách, pričom upozornili, že je to európska výzva, ktorá si vyžaduje spoločnú európsku reakciu.

archívne video

Slovensko podporuje rozšírenie Schengenu a návrhy na kontrolu migrácie, tvrdí minister vnútra (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Premiéri a prezidenti vyzvali na posilnenú spoluprácu s krajinami pôvodu a tranzitu migrantov prostredníctvom vzájomne prospešných partnerstiev na riešenie základných príčin migrácie a tiež boja proti obchodovaniu s ľuďmi a pašovaniu migrantov, s cieľom predchádzať zbytočným stratám na životoch.Podľa ich vyhlásenia bude dôležitým prvkom zosúladenie vízovej politiky EÚ so susednými krajinami, lebo zaistenie bezpečných a legálnych ciest je kľúčom k pravidelnej a riadenej migrácii.





(Zdroj: SITA/AP)

Hlavným odkazom rokovaní sa stala vyzýva na prijatie rozhodných krokov na všetkých úrovniach, s cieľom uľahčiť, zvýšiť a urýchliť návraty migrantov z územia Európskej únie. Lídri upozornili, že na to treba využiť všetky príslušné politiky a nástroje vrátane diplomacie, podpory rozvoja, obchodu a udeľovania víz.Práve v tejto oblasti by eurokomisia mala urýchlene predložiť nové právne iniciatívy. A to aj v prípade deportácií ľudí, ktorých žiadosti o azyl boli zamietnuté, ale zostávajú žiť na území EÚ. Okrem toho by sa mali zvážiť aj nové spôsoby prevencie a boja proti nelegálnej migrácii v súlade s legislatívou EÚ a medzinárodným právom.

Súčasťou debát bola aj takzvaná inštrumentalizovaná migrácia, kde sa lídri EÚ zhodli na tom, že Rusku a Bielorusku alebo akejkoľvek inej krajine nemožno dovoliť, aby zneužívali únijné hodnoty - vrátane práva na azyl."Výnimočné situácie si vyžadujú primerané opatrenia," uvádza sa v záveroch summitu, kde členské krajiny vyjadrili solidaritu s Poľskom a ďalšími členskými štátmi, ktoré čelia výzvam zámerne riadenej migrácie.

Týždenník Politico upozornil, že lídri v záveroch nespomenuli nový Pakt o migrácii a azyle, ktorý bol prijatý tento rok a ktorého pravidlá členské krajiny musia zavádzať od roku 2026. Namiesto toho sa zhodli na neutrálnej vete o "dôležitosti implementácie prijatej legislatívy EÚ".Na záver lídri EÚ pripomenuli dôležitosť riadneho fungovania schengenského priestoru v súlade s revidovaným Kódexom schengenských hraníc a dohodli sa, že k téme migrácie vrátia na niektorom z budúcich zasadnutí Európskej rady.