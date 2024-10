Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí pricestoval do Egypta

Abbás Arakčí (Zdroj: SITA/AP Photo/Ebrahim Noroozi)

KÁHIRA - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v stredu pricestoval do Káhiry, oznámili štátne médiá. Od roku 2012 ide zo strany šéfa iránskej diplomacie o prvú návštevu Egypta.

Krajinu naposledy navštívil v roku 2012 vtedajší minister zahraničných vecí Alí Akbar Sálehí.Arákčí do Egypta pricestoval po návšteve Jordánska, kde absolvoval stretnutie so svojím náprotivkom Ajmanom Safadím. S jordánskym ministrom zahraničných vecí diskutovali o vývoji na Blízkom východe v súvislosti so "zverstvami a agresiou Izraela voči Pásmu Gazy a Libanonu," uviedol hovorca iránskeho ministerstva. Arákčí sa v Ammáne stretol aj s jordánskym kráľom Abdalláhom II.

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí (vľavo) sa rozpráva so svojím sýrskym rezortným partnerom Bassamom Sabbaghom počas ich stretnutia v Damasku. (Zdroj: TASR/AP/Omar Sanadiki)

Iránsky minister zahraničných vecí počas uplynulého týždňa navštívil Libanon, Sýriu, Saudskú Arábiu, Katar, Irak a Omán, v snahe zmierniť napätie a zabrániť rozšíreniu konfliktu na Blízkom východe, píše AFP.Podľa ministerstva má Arákčí v pláne po Egypte navštíviť aj Turecko. Ministerstvo tiež uviedlo, že Arákčí v utorok hovoril s francúzskym ministrom zahraničných vecí Jeanom-Noëlom Barrotom a generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom.

Návštevy iránskeho ministra sa podľa AFP odohrávajú v čase, keď región očakáva odvetu Izraela za iránsky útok zo začiatku októbra, pri ktorom Irán odpálil na Izrael takmer 200 rakiet.Irán tvrdí, že útok bol odvetou za zabitie veliteľov iránskych spojeneckých skupín a veliteľa iránskych Revolučných gárd. Irán zároveň prisľúbil odvetu v prípade, že na neho Izrael zaútočí.