Útoky v Libanone pokračujú! Izraelské vzdušné údery zabili v utorok najmenej 32 ľudí

Záchranári používajú buldozér na odstraňovanie trosiek zničených budov zasiahnutých izraelskými leteckými útokmi v dedine Qana v južnom Libanone v stredu 16. októbra 2024. (Zdroj: SITA/AP Photo/Mohammed Zaatari)

15:51 Nemecký kancelár Olaf Scholz prisľúbil izraelskej armáde ďalšie dodávky zbraní pre prebiehajúcu vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy a Libanone."Dodávky (zbraní) sú tu teraz a aj vždy budú. Na to sa Izrael môže spoľahnúť," povedal kancelár Scholz na pôde Spolkového snemu. Podľa jeho slov musí Nemecko zabezpečiť, aby sa Izrael mohol naďalej brániť.

13:24 Izraelská armáda v stredu oznámila, že jej sily v rámci zintenzívnenia vzdušnej a pozemnej ofenzívy proti militantnému hnutiu Hizballáh zasiahli desiatky jeho cieľov v libanonskom meste Nabatíja. Počas izraelských útokov prišiel o život starosta mesta, oznámila oficiálna libanonská tlačová agentúra NNA. Informujú agentúry AFP a DPA.

11:18 - Pri utorkových izraelských úderoch v Libanone zomrelo najmenej 32 ľudí. Najviac obetí si podľa aktualizovanej bilancie civilnej ochrany vyžiadal útok v meste Káná na juhu krajiny, napísala agentúra AP. Záchranné práce na mieste pokračujú. Izrael v Libanone vedie vojenské operácie proti militantnému hnutiu Hizballáh.

Izraelské vzdušné údery v meste Riják v údolí Bikáa na východe Libanonu zabili päť ľudí. V južnom Libanone zahynuli traja ľudia v dedine Túlín, piati ľudia v dedine Surubbín a štyria ľudia v dedine Mazraat Mašraf. Podľa stanice BBC to uviedlo libanonské ministerstvo zdravotníctva a tamojšia civilná obrana. Údaje o počte obetí nerozlišujú civilistov a ozbrojencov.

Záchranári používajú buldozér na odstraňovanie trosiek zničených budov zasiahnutých izraelskými leteckými útokmi v dedine Qana v južnom Libanone v stredu 16. októbra 2024. (Zdroj: SITA/AP Photo/Mohammed Zaatari)

9:09 - Teherán je pripravený na "rozhodnú a poľutovaniahodnú" odpoveď, ak Izrael zaútočí na Irán v odvete za raketový úder zo začiatku októbra. Povedal to v stredu iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v telefonáte s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

8:20 - Izrael dnes podnikol nálet na sklad zbraní libanonského militantného hnutia Hizballáh v libanonskej metropole. Podľa denníka The Times of Israel (ToI) to oznámila izraelská armáda. Vo vyhlásení spresnila, že jej stíhačky navigované agentmi spravodajskej služby zasiahli podzemné skladisko Hizballáhu na bejrútskom predmestí Dahíja, ktoré je považované za baštu hnutia. Izrael akciu vykonal po niekoľkodňovej prestávke v útokoch na libanonské hlavné mesto.

6:50 - Palestínske teroristické hnutie Hamas naplánovalo a riadilo jeden zo svojich útokov na izraelskom území z Turecka. Uviedli to dnes izraelská polícia a tajná služba Šin Bet. Išlo o augustový samovražedný útok v Tel Avive, pri ktorom zomrel útočník a bol zranený jeden okoloidúci, napísali izraelské médiá.

Izrael zajal troch členov Hizballáhu

Hizballáh začal ostreľovať sever Izraela vlani 8. októbra v reakcii na izraelskú ofenzívu v Pásme Gazy, ktorá začala ako odveta za teroristický útok palestínskeho hnutia Hamas na Izrael o deň skôr. Izraelská armáda zase začiatkom tohto októbra začala pozemnú operáciu na juhu Libanonu s cieľom zlikvidovať štruktúru Hizballáhu.

archívne video

Hizballáh v Libanone sleduje rovnakú extrémistickú a nebezpečnú ideológiu ako Hamas a strieľa na sväté miesta v Izraeli, uviedol Daniel Hagari (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

Izraelčania podľa webu Times of Israel dopadli trojicu v podzemnej skrýši pod jednou z budov na juhu krajiny. Jeden zo zadržaných pri výsluchu podľa webu uviedol, že v radoch Hizballáhu panuje chaos a niektorí veľkí predstavitelia opustili svoje posty.

Izraelu sa pri vzdušných úderoch podarilo v minulých dňoch zabiť rad členov vedenia Hizballáhu vrátane jeho vodcu Hasana Nasralláha, ktorý zomrel pri masívnom zásahu 27. septembra.

Hizballáh sa pokúša o odvety, ktoré sa však izraelskej protivzdušnej obrane väčšinou darí likvidovať. Počas noci na dnes oznámili izraelské bezpečnostné zložky vypálenie asi 50 striel z Libanonu. Nešpecifikovanú časť z nich sa Izraelu podarilo zostreliť, škody či zranenia zatiaľ neboli hlásené.

Spojené štáty uviedli, že sa pokúša Izrael presvedčiť k uzavretiu prímeria a prerušeniu útokov na Libanon, ktorých cieľom je aj hlavné mesto Bejrút.

Izraelská armáda útočila na juh Bejrútu, obyvateľov vopred vyzvala na evakuáciu

Izraelský nálet zasiahol v stredu ráno južné predmestie Bejrútu, informujú agentúry AFP aj Reuters odvolávajúce sa na výpovede svedkov a správy miestnych médií. K útoku došlo len necelú hodinu po tom, ako izraelská armáda nariadila obyvateľom opustiť túto časť libanonskej metropoly. Informácie o prípadných obetiach ani škodách zatiaľ nie sú známe.

Izraelská armáda v stredu skoro ráno vyzvala ľudí, aby okamžite opustili konkrétnu budovu na južnom predmestí Bejrútu, pričom vo vyhlásení na sociálnej sieti X zároveň varovala, že čoskoro zaútočí na ciele militantného hnutia Hizballáh v tejto oblasti, približuje Reuters.

"Nachádzate sa v blízkosti zariadení a záujmov spojených s Hizballáhom, proti ktorým budú izraelské sily v blízkej budúcnosti zasahovať," napísal v arabčine na platforme X hovorca izraelskej armády Avichaj Adrai odkazujúc na štvrť Haret Hreik na predmestí Bejrútu. Spravodajca AFP následne informoval o dvoch zásahoch, ktorých tam bol svedkom s tým, že zo zasiahnutej oblasti sa valí čierny dym.

Izraelská armáda v ostatných týždňoch viackrát bombardovala juh Bejrútu, v posledných dňoch sa mu však vyhýbala, uvádza Reuters. Útočila ale na iných miestach tejto metropole i v celom Libanone. Letecká operácia izraelskej armády proti baštám Hizballáhu v južnom Libanone a na juhu Bejrútu sa začala 23. septembra. Izrael v jej rámci zasiahol aj miesta, kde sa nachádzali vplyvní velitelia Hizballáhu vrátane jeho dlhoročného vodcu Hasana Nasralláha - ten prišiel o život 27. septembra pri nálete na Bejrút.

Deklarovaným konečným cieľom izraelskej operácie na juhu Libanonu je návrat evakuovaných obyvateľov severu Izraela do svojich domovov a vytlačenie Hizballáhu z blízkosti severnej hranice, ktorú má Izrael spoločnú s Libanonom, a likvidácia infraštruktúry využívanej Hizballáhom na útoky na sever Izraela. Tie sú od 8. októbra 2023 prakticky na dennom poriadku, pričom Hizballáhu sa v ojedinelých prípadoch darí zasiahnuť aj ciele vo vnútrozemí Izraela.

V noci na 1. októbra Izrael spustil na juhu Libanonu aj pozemnú operáciu, ktorá má byť územne obmedzená a jej cieľom je zničiť bašty Hizballáhu blízko hraníc, odkiaľ už mesiace ostreľuje sever židovského štátu. Operácii izraelskej armády pri Hizballáhu predchádzali 17. a 18. septembra v Libanone série koordinovaných výbuchov komunikačných zariadení, ktorých väčšinu používali sympatizanti alebo operatívci Hizballáhu.