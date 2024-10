Hizballáh v priebehu pol hodiny vypálil smerom na Haifu vyše 100 rakiet

Plamene a dym stúpajú z izraelského náletu v meste Dahiyeh v Bejrúte v Libanone (Zdroj: SITA/AP Photo/Hussein Malla)

Aktualizované 13:50 - Izrael zosilnel svoju vojenskú operáciu na severe Pásma Gazy a svoje tanky v tábore Džabálija poslal viac do hĺbky. Napísala to dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na miestnych obyvateľov. Izraelská armáda tvrdí, že v tábore a okolí v pondelok zabila 20 príslušníkov teroristického hnutia Hamas. Ďalej operuje v okolí tábora Búrajdž, kde podľa záchranárov zomrelo 17 ľudí. Celkovo podľa miestnych úradov, ktoré kontroluje Hamas, zahynulo v Pásme Gazy od začiatku vojny pred rokom 41 965 ľudí.

13:43 - Libanonská armáda v utorok ubezpečila, že si plní svoje povinnosti na celom území štátu vrátane hraníc. Toto vyhlásenie je reakciou na kritiku, ktorá sa voči armáde vedie v niektorých médiách, informoval libanonský spravodajský web L'Orient-Le Jour (OLJ).

13:32 - Libanonské militantné hnutie Hizballáh v utorok dopoludnia v dvoch útokoch vypálilo smerom na mesto Haifa na severe Izraela viac než 100 rakiet. Podľa denníka The Times of Israel (TOI) ide o najsilnejšiu paľbu na toto pobrežné mesto od začiatku eskalácie medzi Hizballáhom a Libanonom.

11:42 - Libanonské hnutie Hizballáh v posledných dňoch navýšilo svoje údery na Izrael a podarilo sa mu nahradiť zabitých veliteľov. Dnes to v predtočenom televíznom prejave podľa agentúr povedal Naím Kásim, úradujúci šéf šiitského hnutia, ktoré bojuje proti Izraelu. Podľa neho sa Hizballáh nechystá stiahnuť zo svojich pozícií na juhu Libanonu, kde Izrael začal svoju pozemnú ofenzívu.

11:37 - Izraelská armáda už napadla Libanon v minulosti trikrát, ale k väčšej bezpečnosti Izraela to nikdy neviedlo, povedal dnes šéf únijnej diplomacie Josep Borrell v Štrasburgu europoslancom. Pripomenul dve predchádzajúce vojny Izraela a libanonského hnutia Hizballáh ako aj najnovšie zostrenie ich konfliktu od minulého mesiaca. Varoval tiež pred tým, aby sa Libanon nestal novou Gazou. Zdôraznil tiež, že Libanon má dlhodobo vnútorné politické problémy, ktoré za jeho politické elity nemôže vyriešiť nikto iný.

11:24 - Turecko rozhodlo o vyslaní lodí na evakuáciu približne 2000 svojich občanov z Libanonu. Vyslanie dvoch lodí potvrdilo turecké ministerstvo zahraničných vecí. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

11:18 - Slovenskí vojaci počas víkendu evakuovali z letiska v libanonskom Bejrúte takmer stovku občanov z 12 krajín. Na evakuácii sa podieľali vojaci Vzdušných síl OS SR a Síl pre špeciálne operácie spolu s lietadlom C-27J Spartan. Informoval hovorca Ozbrojených síl (OS) SR Štefan Zemanovič.

10:49 - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v utorok varoval Izrael pred útokom a vyhlásil, že akýkoľvek útok na iránsku infraštruktúru bude mať za následok silnejšiu odvetu. Informuje o tom správa z agentúry Reuters. Irán minulý týždeň v utorok vypálil na Izrael asi 200 rakiet a Izrael prisľúbil odvetu za tento rozsiahly útok.

9:38 - Spojené štáty už neusilujú o dojednanie prímeria medzi Izraelom a Libanonom, respektíve militantným hnutím Hizballáh. Uviedla to dnes stanica CNN s odvolaním sa na nemenované americké diplomatické zdroje. Spojené štáty a Francúzsko na konci septembra, keď sa vyostrili boje medzi Izraelom a Hizballáhom, oznámili, že vypracovali návrh na dvadsaťjedendňové prímerie.

9:30 - Turecko oznámilo, že pre dve tisícky svojich občanov v libanonskom Bejrúte dnes vyšle dve lode vojenského námorníctva a evakuuje ich späť do vlasti. Plavidlá do krajiny, v ktorej izraelská armáda útočí na militantné hnutie Hizballáh, zároveň prepravia humanitárnu pomoc. S odvolaním sa na turecké ministerstvo zahraničia to uviedla agentúra Reuters.

V strednom Izraeli zneli sirény

"Po zaznení sirén v strednej časti Izraela bolo identifikovaných niekoľko striel, ktoré prešli z Libanonu na izraelské územie," uviedla armáda vo vyhlásení. Armáda dodala, že niektoré projektily zachytila protivzdušná obrana, zatiaľ čo ostatné dopadli na otvorené priestranstvá.

Hizballáh v Libanone sleduje rovnakú extrémistickú a nebezpečnú ideológiu ako Hamas a strieľa na sväté miesta v Izraeli, uviedol Daniel Hagari (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

Libanonské hnutie Hizballáh neskôr vo vyhlásení uviedlo, že spustilo raketový útok zameraný na jednotku izraelskej vojenskej rozviedky neďaleko Tel Avivu. "Raketový útok bol zameraný na základňu Glilot vojenskej spravodajskej jednotky 8200, ktorá sa nachádza na predmestí Tel Avivu," uvádza sa vo vyhlásení Hizballáhu.

Sirény sa v Tel Avive rozozvučali aj skôr v pondelok, keď naň útočilo palestínske hnutie Hamas z územia Pásma Gazy, ako aj jemenskí povstalci húsíovia. V pondelok izraelské sily pokračovali v útokoch na Libanon, vyslali ďalšie pozemné jednotky cez hranice a zasiahli Bejrút novou vlnou leteckých útokov.

Izrael do bojov v Libanone nasadil ďalšiu divíziu, oznámila armáda

Izraelská armáda oznámila, že na juhozápade Libanonu nasadila do bojov vojakov z ďalšej divízie. Celkovo sa tak pozemnej operácie v susednom štáte zúčastňujú už štyri divízie, píše server The Times of Israel (ToI). Nové zoskupenie sa zameria na boje na juhozápade Libanonu, opäť proti militantnému šiitskému hnutiu Hizballáh.

V súčasnosti sa bojov na juhu Libanonu zúčastňujú vojaci z 36., 91., 98. a novo tiež 146. divízie. To znamená, že armáda rozhodla vyslať na juh Libanonu ďalšie tisíce vojakov. Celkový počet príslušníkov ozbrojených síl nasadených na juhu Libanonu server ToI odhadol na "pravdepodobne 15.000". Vojaci z novo odvelenej 146. divízie začali podľa armády plniť úlohy na juhozápade Libanonu v priebehu pondelka.

Vojaci z novo odvelenej 146. divízie začali podľa armády plniť úlohy na juhozápade Libanonu v priebehu pondelka. Znamená to rozšírenie záberu súčasnej pozemnej operácie, ktorá sa doteraz podľa stanice BBC sústredila na východnej časti hranice medzi mestami Bint Džbajl a Metulla. V pondelok izraelská armáda oznámila, že chystá vykonať bojové operácie na južnom pobreží Libanonu. Podľa libanonského listu L ’ Orient Le Jour tamojší rybári v noci presunuli svoje lode na sever od rieky Aválí.

Izraelská armáda tvrdí, že na juhu Libanonu vedie obmedzenú pozemnú operáciu proti hnutiu Hizballáh, ktoré v poslednom roku začalo ostreľovať sever Izraela v reakcii na vojnu v Pásme Gazy. Cieľom pozemnej operácie podľa armády je zničiť vojenskú infraštruktúru hnutia pri hraniciach s Izraelom. Popri tom armáda vedie aj intenzívne údery na ďalšie časti Libanonu zo vzduchu, cieľom sú zvyčajne miesta, kde by sa mohli nachádzať členovia vedenia Hizballáhu. Údery spôsobili podľa miestnych úradov veľký počet obetí medzi civilistami, záchranármi či hasičmi.