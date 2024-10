Protiteroristické sily zabili vodcu a ďalších členov Islamského štátu v Iraku

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Rahmat Gul)

BAGDAD - Iracký premiér Muhammad Šijá Súdání v utorok oznámil, že pri protiteroristickej operácii bol zabitý vodca a ďalší ôsmi vysokopostavení členovia skupiny Islamský štát (IS) v Iraku. Informuje agentúra AP.

"V Iraku nie je miesto pre teroristov a my ich budeme prenasledovať až do ich úkrytov a zlikvidujeme ich," vyhlásil Šijá Súdání. Podľa neho prišiel pri akcii o život vodca tamojšieho IS Džásim Mazrúí, známy tiež ako Abú Abdal Kádir.

Bagdad - hlavné mesto Iraku (Zdroj: Profimedia)

Pri protiteroristickom zásahu v severnej časti krajiny utrpeli zranenia aj dvaja americkí vojaci, ktorých hospitalizovali v stabilizovanom stave v nemocnici. Americkí predstavitelia uviedli, že zásah bol zameraný na popredných členov teroristickej skupiny, smrť vodcu tamojšieho IS však bezprostredne nepotvrdili.

Spojené štáty a Irak sa pritom len predošlý mesiac dohodli na pláne stiahnutia koaličných síl pod vedením USA, ktoré ešte zostali v Iraku. Podľa dohody americkí vojaci do budúceho roka opustia niektoré základne, ktoré po dve desiatky rokov využívali.

Americkí vojaci vpadli do Iraku v roku 2003 na základe správ, že sa tam nachádzajú jadrové, chemické a biologické zbrane, ktoré predstavitelia USA a Británie označili za bezprostrednú a netolerovateľnú hrozbu pre svetový mier. Po zvrhnutí diktátora Saddáma Husajna nasledovali v Iraku roky konfliktov medzi etnickými a náboženskými skupinami. Z krajiny sa stiahli v roku 2011, no o tri roky sa tam vrátili na čele medzinárodnej vojenskej koalície bojujúcej proti IS, ktorý v tom čase získal v regióne značný vplyv.

Iracká vláda považuje IS za porazený a pôsobenie koalície za ukončené. IS kedysi ovládal asi tretinu územia Iraku a Sýrie. V Iraku bol vyhlásený za porazený koncom roka 2017 a v Sýrii v roku 2019. USA majú v Iraku umiestnených približne 2500 vojakov, ďalších 900 je v susednej Sýrii. Súčasťou koalície na boj proti IS sú aj ďalšie krajiny ako Nemecko, Francúzsko, Španielsko a Taliansko.