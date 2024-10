Bývalí väzni odhaľujú realitu stravovania v ruských väzniciach: Žiadna zelenina, nedopečený chlieb a zatuchnuté mäso!

Ilustračné foto. (Zdroj: Getty Images)

O jedálnom lístku vo väzniciach porozprával Ivan Astashin, ktorý strávil takmer 10 rokov v troch ruských väzniciach a piatich detenčných centrách a bol obvinený z terorizmu. V roku 2020 bol prepustený a o dva roky neskôr opustil Rusko aj s manželkou, informovalo Radio Free Europe. Spomína si aj na raňajky, keď im často podávali pšeničnú, ovsenú, alebo jačmennú kašu s vodou alebo mliekom, no údajne išlo o nepatrné množstvo obilia a bola to len „voda“.

Na obed mali často zemiaky s kapustou, jačmennými krúpmi alebo niečím, čo sa podobalo na mäso. Na večeru im namiesto mäsa dali kúsok ryby. A hoci podľa Ruskej Federálnej väzenskej služby by mali väzni dostať 100 gramov mäsa, často išlo o zatuchnuté a staré mäso, ktoré sa nedalo zjesť. Podľa zamestnancov malo ísť o mäso, ktoré bolo skladované v mrazničkách „po desaťročia“.

Rovnako spomína na väzenie aj Mária, ktorá v ruskom väzení strávila 17 mesiacov. Zelenina na tanieri chýbala takmer vždy a túžila po nej tak veľmi, že by aj „po stenách liezla“. Za týždeň sa jej ušla asi lyžička kyslej kapusty, no aj to bol dôvod na oslavu. A hoci je možné získať jedlo zvonku, nemusí to znamenať, že sa vám niečo podarí uvariť. Väzni nemajú k dispozícii žiaden riad, ani prístup k sporákom, k dispozícii z bezpečnostných dôvodov nemajú ani nože.

Neplatí to ale údajne pri „skorumpovaných zamestnancoch“ v prípravných väzeniach. Tam sa podľa Astashina dá nôž a príbor bez problémov získať. Väzni majú dokonca k dispozícii aj eshop pre dočasne zadržaných, kde si môžu zakúpiť hotové jedlá, mäsové konzervy, zeleninu a ovocie. Ceny sú však omnoho vyššie ako v bežných obchodoch a podľa Márie tak „platia za svoje hriechy“.

Podľa ďalšieho muža, ktorý chcel zostať v anonymite, väzni, ktorí jedia iba to, čo dostanú na tanier vyzerajú veľmi zle. Ešte horšie sú vraj na tom tí, ktorí sú na samotke. „Takí schudnú aj 42 kilogramov v priebehu pár mesiacov,“ dodal. Príkladom je Kevin Lik, študent odsúdený v decembri za velezradu, ktorý po prepustení pri 2 metroch vážil sotva 72 kilogramov.