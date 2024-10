Mariana Kočnera zasiahla vo väzení zdrvujúca správa: Jeho brat zomrel!

Ako uviedla starostka obce Mária Vráblová, pohreb bude v stredu. „Je to smutné. Bola to veľmi slušná a solídna rodina. Viete, on dosť ťažko niesol to s jeho bratom, ale rodinu si predsa nevyberáme,“ dodala.

Ivan Kočner (Zdroj: TASR)

Denník pripomína, že rodina Ivana Kočnera po problémoch počas pandémie minulý rok zavrela ich navštevovanú čokoládovňu Mlsná Emma, ktorú s obľubou navštevovali ľudia kvôli lahodnej káve a vychýreným zákuskom. Spojená bola s obchodíkom plnom kníh a vlastnoručne vyrobenými výrobkami. Jeho manželka vtedy uviedla ako dôvod rodinné problémy.