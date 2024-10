Exprezident stráca nervy: Hlúpe ženy! Trump pobúril svojou zúrivosťou, ktorú si vybil na nežnom pohlaví

Exprezident USA Donald Trump (Zdroj: TASR/AP Photo/Charles Krupa)

Emancipácia, feminizmus a silné ženy nie sú práve obľúbené témy Donalda Trumpa. Nečudo, že ženy v USA sú voči Trumpovým sexistickým postojom a antifeministickým postojom čoraz nepriateľskejšie. Exprezidentov postoj k ženám však môže znamenať jeho pád v amerických voľbách 5. novembra.

Bývalý americký prezident Donald Trump si bol zahrať svoj obľúbený golf (Zdroj: Profimedia)

Trump úplne mimo kontroly: Republikán útočí na Harrisovú

V utorok (8. októbra) sa republikánsky kandidát na prezidenta tváril ako obvykle agresívne, keď na svojej sociálnej mediálnej platforme Truth Social zverejnil nahnevanú odpoveď na rozhovor viceprezidentky Kamaly Harrisovej pre „The View“ . Počas tohto vystúpenia Harrisová ostro kritizovala bývalého prezidenta za jeho rozšírené nepravdy o núdzovej reakcii vlády USA na hurikán Helene, najmä jeho nepodložené obvinenie, že prezident Joe Biden zadržal pomoc oblastiam, ktoré uprednostňovali republikáni. "Toto je vrchol nezodpovednosti a, úprimne povedané, necitlivosti, pretože tu ide doslova o životy," povedala Harrisová.

Útok na ženy

To bolo príliš veľa pre Donalda Trumpa, ktorý okamžite vrátil úder. "Klamajúca Kamala, ktorá je pri každom vystúpení odhalená ako 'hlupáčka', práve vysvetlila degenerátom v relácii 'The View', že by neurobila nič iné ako skorumpovaný Joe Biden, NAJHORŠÍ PREZIDENT V HISTÓRII SPOJENÝCH ŠTÁTOV," búrlivo vyhlásil Trump. Ale týmto sa jeho výlev hnevu zďaleka neskončil. Namiesto toho urážal účastníkov relácie ako "hlúpe ženy". Doslova vyhlásil: "Mainstreamové médiá nechcú túto tému otvoriť, hlúpe ženy v relácii si želajú, aby jej nikdy nepoložili otázku, ktorá viedla k tejto voľbami-pohŕdajúcej odpovedi, ale internet je v šialenstve."

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: Truth Social)

Trump chce byť opäť prezidentom

Trump potom vo svojom príspevku pokračoval zoznamom všetkých problémov, ktoré podľa neho spôsobili demokrati. „Na úvod katastrofa na hraniciach, s vrahmi a všetkým ostatným, ktorí môžu napadnúť našu krajinu, najhoršia inflácia v histórii, katastrofa na Ukrajine, 7. október s Izraelom, strata energetickej nezávislosti, Afganistan... Debakel, strata rešpekt na celom svete a ešte oveľa viac,“ povedal Trump, ktorý sa po televíznom vystúpení Kamaly Harrisovej nechcel upokojiť. "Vaša zatiaľ najhlúpejšia odpoveď," vysvetľuje 78-ročný muž ešte raz.

S ohľadom na blížiace sa voľby by sa mal Trump v najbližších týždňoch zrejme takýmto vyhláseniam vyhnúť. Odborníci predpovedajú tesné preteky medzi Kamalou Harrisovou a Donaldom Trumpom. Nahnevané vystúpenia, v ktorých sa Trump verejne vydáva za nepriateľa žien, mu však v boji o Biely dom pravdepodobne nepomôžu. Môžu ho dokonca stáť volebné víťazstvo.