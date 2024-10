Dýka do chrbta Bidena: Harrisová sa s ním už nechce ukazovať! Na pomoc jej prišiel NIEKTO iný

Prezident USA Joe Biden s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)

WASHINGTON - Od svojho šéfa sa dištancuje: Prezidentská kandidátka a viceprezidentka Kamala Harrisová (60) sa už zrejme nechce nechať vidieť s prezidentom Joeom Bidenom (81) až do dňa volieb o dva týždne. Podľa NBC News to potvrdzujú viaceré zdroje z Bieleho domu a Harrisovej tímu. Preto nie je v pláne, aby sa títo dvaja opäť ukázali v kampani spolu.

Harrisovej tábor aj Biely dom sa snažia bagatelizovať výbušnosť tohto rozhodnutia. "On robí svoju prácu ako prezident a ona vedie kampaň," povedal predstaviteľ Bidenovej administratívy. Spolupracovník Harrisovej tímu opísal Bidenovu úlohu po zvyšok kampane ako „šitú na mieru“.

Napriek tomu rozhodnutie ukazuje, že všetci zainteresovaní zjavne veria, že Bidenova kampaň by mohla demokratke v posledných dňoch uškodiť. Toto je pozoruhodne slabá pozícia pre prezidenta, od ktorého sa ešte pred niekoľkými mesiacmi očakávalo, že bude kandidovať na druhé funkčné obdobie. A Harrisová je pritom je stále jeho viceprezidentkou.

Harrisová sa v predvolebnej kampani spolieha na cudziu pomoc

Ale zapadá to do Harrisovej stratégie. V posledných týždňoch opakovane zdôraznila, že nie je kandidátkou na Bidenovo druhé funkčné obdobie, ale skôr „kandidátkou na zmenu“. Jej spolupracovníci sa domnievajú, že toto posolstvo by mohli podkopať zábery jej kampane s prezidentom. Avšak Harrisová doteraz poriadne nevysvetlila, čím presne sa líši od Joea Bidena.

Harrisová sa namiesto svojho súčasného šéfa spolieha na pomoc exprezidenta Baracka Obamu (63). Opakovane sa s ním objavuje na scéne. Naposledy sa Biden objavil po boku svojej zástupkyne pred siedmimi týždňami. Bolo to asi naposledy.