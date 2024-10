Ostré slová Trumpa na Zelenského: TOTO mu vyčíta! Pripisuje mu vinu za vojnu na Ukrajine

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump (Zdroj: TASR/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Kandidát na amerického prezidenta Donald Trump obvinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z ruskej útočnej vojny Ruska proti Ukrajine. „Nikdy nemal dovoliť, aby táto vojna vypukla,“ povedal republikán v takmer hodinovom a pol podcaste s YouTuberom Patrickom Bet-Davidom.

Trump v rozhovore spochybnil aj pomoc USA Ukrajine, na ktorú zaútočilo Rusko. "Myslím si, že Zelenskyj je jeden z najlepších profitérov, akých som kedy videl. Vždy, keď príde, dáme mu 100 miliárd dolárov. Kto iný v histórii dostal toľko peňazí? Toto sa ešte nikdy nestalo."

V skutočnosti sú USA najdôležitejším podporovateľom Ukrajiny. Od začiatku vojny vo februári 2022 poskytla Bidenova vláda Kyjevu vojenskú pomoc vo výške viac ako 50 miliárd dolárov – podstatne menej, ako tvrdil Trump. Najnovšiemu uvoľneniu nových fondov predchádzali dlhé hádky v americkom parlamente.

V inom bode rozhovoru Trump tiež povedal: "Keby som bol prezidentom, táto vojna by sa nikdy nestala. (Ruský prezident Vladimir) Putin by to nikdy neurobil." Trump tvrdil, že ak vyhrá voľby, bude môcť ukončiť vojnu pred svojou januárovou inauguráciou.

Prezidentské voľby sa v USA uskutočnia onedlho, 5. novembra. Prieskumy naznačujú veľmi tesný súperenie medzi republikánom a demokratkou Kamalou Harrisovou.