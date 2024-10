Čo sa stane, ak Putin zomrie? Expert na Kremeľ predpovedá temnú budúcnosť po jeho smrti

Vladimir Putin počas plenárneho zasadnutia na rusko-africkom summite v Petrohrade (Zdroj: SITA/AP/Donat Sorokin/TASS Host Photo Agency Pool Photo)

LONDÝN - Vladimir Putin by mal na konci svojho aktuálneho piateho funkčného obdobia 77 rokov – čo sa však stane v Rusku, ak kremeľský vodca zomrie ešte predtým? Dobre infromovaný zdroj vykresľuje pochmúrnu víziu budúcnosti Ruska a obáva sa, že všetko by mohlo byť ešte chaotickejšie.

Vladimir Putin vtláča do politického diania v Rusku svoju pečať už desaťročia, po tom, čo sa koncom roka 1999 prvýkrát ujal úradu prezidenta Ruskej federácie. Ako dlho zostane šéf Kremľa vo funkcii? A aký osud čaká Rusko bez Putina pri moci? Informáciu o tom teraz poskytol bývalý zamestnanec Kremľa.

V rokoch 1990 až 1995 pracoval Nikolaj Petrov ako poradca ruskej vlády a parlamentu, teraz sa politológ, nezávislý od Kremľa, zameriava predovšetkým na ruskú vnútornú politiku a ruský politický systém. Bývalá pravá ruka ruského prezidenta Borisa Jeľcina v rozhovore pre britský „Sun“ nahliadla do kremeľského sveta vytvoreného Vladimirom Putinom a odvážila sa nahliadnuť aj do toho, ako by to jedného dňa mohlo pokračovať bez ruského prezidenta, ktorý vo funkcii od roku 1999 a aký osud Rusko kvitne.

Kremeľský šéf sa vďaka ruským elitám dostal na vrchol

Podľa Petrovho hodnotenia Vladimir Putin, ktorý si naposledy zabezpečil piate funkčné obdobie v prezidentských voľbách na jar 2024, už dávno dosiahol vrchol svojich síl. Pre politického experta je teraz 72-ročný šéf Kremľa v sedle pevnejšie ako kedykoľvek predtým a je pravdepodobné, že si svoj režim ako ruský prezident udrží minimálne dva až tri roky. Podľa hodnotenia Nikolaja Petrova za to môžu vplyvné ruské elity, ktoré podliehajú Vladimirovi Putinovi ako rukojemníci. Keď Vladimir Putin vo februári 2022 rozpútal svoju vojnu s Ukrajinou, len malý počet veľmi bohatých ruských oligarchov sa rozhodol obrátiť chrbtom k šéfovi Kremľa a odísť z Ruska. Väčšina je tak aj dva a pol roka po začiatku vojny verná Putinovi a zabezpečuje mu tak jeho moc – aj keď západné sankcie zanechali stopy.

Čo sa stane, ak Putin zomrie? Expert vidí pre Rusko temné časy

Vladimir Putin môže byť svojimi priaznivcami zbožňovaný, ale v určitom okamihu, v prirodzenom priebehu vecí, budú jeho dni v Kremli spočítané – čo bude ďalej s Ruskom? Nikolaj Petrov vidí pred Ruskom temné časy v post-putinovskej ére, ak sa Putinovi verní náhle ocitnú bez svojho vodcu, ktorý je oslavovaný ako žiarivá postava:

"Elity sú Putinovými rukojemníkmi, sú na ňom úplne závislé."

"Nemôžu sa sprisahať proti Putinovi - na jednej strane preto, že nie sú jednotní a panuje medzi nimi nedôvera a sú tiež úplne kontrolovaní, a na druhej strane preto, že riziko rozsiahlej destabilizácie je príliš pravdepodobné."

Podľa Petrovho hodnotenia by sa ruský štátny aparát zrútil ako domček z karát, len čo by Putina odstránili ako figúrku. Preto Rusko vo svojej súčasnej podobe nemôže prežiť bez Vladimira Putina:

"Najpravdepodobnejší scenár je, že [bez Vladimíra Putina] by najskôr vypukol absolútny chaos, kým sa jeden z dvoch možných scenárov stane realitou."

"Je možné, že sa objaví nový autoritársky vládny systém alebo že sa krajina pomaly vyvinie smerom k prestavanej demokracii."

"Vojna na Ukrajine, bez ohľadu na výsledok, pravdepodobne výrazne znížila šance na druhú možnosť."

"Líder ako Putin, ktorý je priamo závislý od podpory más, nepotrebuje elity ako sprostredkovateľov."

"Keď v roku 2022 vypukla vojna, ruské elity úplne zmizli ako politickí aktéri s istou mierou autonómie. Boli rozmiestnení na rôzne pozície v štátnom aparáte, ktoré dnes plnia príkazy zhora a sú len malými kolieskami v stroji."

"Málo z úradníkov tretej a štvrtej triedy opustilo systém a opustilo krajinu, keď vojna začala. Tí, ktorí zostali, nemajú na výber. Sú ako posádka ponorky, ktorá sa ponorila hlboko."

Temné vyhliadky Ruska do budúcnosti: Po náhlej smrti Vladimíra Putina hrozí úplný chaos

Najväčšou nočnou morou Ruska by bola podľa expertov náhla Putinova smrť, ktorá by nevyhnutne spôsobila chaos v Kremli. V tomto prípade už Petrov v Putinovom prostredí predpovedá prudký boj o moc o nástupníctvo. Pre Nikolaja Petrova sa zatiaľ nenašiel vhodný kandidát, ktorý by mohol ísť v šľapajach Vladimíra Putina ako prezident: "Ak Putin zomrie, nikto by ho nemohol okamžite nahradiť v jeho súčasnej pozícii cára. Dá sa predpokladať, že - podobne ako po smrti Josifa Stalina v roku 1953 – vznikla by akási koalícia elít, ktorá by si medzi sebou rozdelila moc zosnulého vodcu.“ Vnútorným mocenským šarvátkam o Putinovho nástupcu sa však možno vyhnúť len ťažko. Do úvahy prichádza aj scenár „všetci proti všetkým“, v ktorom by sa napríklad o nástupníctve po Kremli mohlo rozhodnúť násilne prostredníctvom vojenského prevratu.

Správy o zlom zdravotnom stave Putina sa stále objavujú

Pohľad na budúcnosť Ruska je zodpovedajúcim spôsobom pochmúrny, pretože bez Putina, ktorý by mal na konci svojho súčasného funkčného obdobia v roku 2030 77 rokov, Rusko čelí ére, „ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou nebude lepšia ako súčasnosť“, ako povedal Nikolaj Petrov. Vzhľadom na pretrvávajúce fámy okolo lídra Kremľa sa však zdá byť predstaviteľné aj to, že Putin sa konca svojho funkčného obdobia nedožije, ale môže zomrieť skôr.

Klebety o Putinových zdravotných problémoch sú teraz častou náplňou novinových titulkov o Kremli, keďže Putina obviňujú, že má okrem rakoviny a Parkinsonovej choroby aj množstvo ďalších diagnóz. Putin ale aj so svojím údajne zlým zdravotným stavom podľa odborníkov zostáva pevne v sedle a svojich verných prívržencov má pevne pod kontrolou – aspoň v súčasnosti to tak je. „Putin starne a bez ohľadu na svoj fyzický stav, o ktorý má veľké obavy, jeho výzor autokratického cára, ktorým bol najmä v rokoch 2014 až 2022, postupne slabne,“ upozorňuje Nikolaj Petrov. "V tejto súvislosti možno povedať, že Putinovo Rusko už postupne nahrádza postputinovská krajina."