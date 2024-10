Putinova vojna na Ukrajine je v ohrození: Experti varujú! Rusku dochádzajú peniaze, na vine je TENTO štát

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool)

Od 24. februára 2022 vedie Rusko rozsiahlu útočnú vojnu proti susednej Ukrajine. Putinove jednotky okupujú časti krajiny, no na mnohých miestach sa Ukrajina úspešne bráni – a dokonca získala späť územie. A koniec konfliktu, ktorý trvá už viac ako dva roky, je stále v nedohľadne. Množia sa však správy o údajných finančných problémoch lídra Kremľa. Teraz je vraj v ohrození aj Putinov vojnový plán, tvrdí okrem iných britský „Express“.

archívne video

Za jeden deň bolo zničených 5 cieľov: dva samohybné delostrelecké systémy, dve raketomety BM-27 Uragan a ďalší dôležitý objekt. (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Vojna na Ukrajine a z nej vyplývajúce sankcie si preto za posledné dva roky vyžiadali od Ruska ťažkú ​​daň. Akoby to nebolo dosť zlé, Saudská Arábia teraz konkuruje Rusku ďalším zvyšovaním produkcie ropy. Správa uviedla, že Rijád naznačil, že ceny ropy by mohli klesnúť na 50 dolárov za barel v čase, keď sa Rusko spolieha na predaj ropy, aby udržalo svoju ekonomiku nad vodou.

Odborníci sú si istí: Rusku postupne dochádzajú finančné zdroje

Čo to znamená pre vojnu na Ukrajine? Bez potrebných finančných prostriedkov nemôže Rusko naďalej udržiavať svoju inváziu na Ukrajine. Luke Cooper, vedecký pracovník na London School of Economics, v IPS Journal vysvetlil: "Keďže Rusko už predáva svoju ropu za znížené ceny a s vyššími výrobnými nákladmi, prostredie nízkych cien na ropných trhoch by mohlo ovplyvniť jeho schopnosť financovať agresiu na Ukrajine." Podľa Coopera nie je Rusko pripravené "vyrovnať sa s nízkymi cenami."

Saudská Arábia chce prekonať Rusko v ropnom biznise

Saudská Arábia v minulosti pracovala na tom, aby ceny ropy zostali nad 100 dolármi, a dokonca vyzvala ostatných členov OPEC, aby znížili svoju produkciu. Simon Henderson, riaditeľ Bernsteinovho programu pre politiku v oblasti Perzského zálivu a energetiky v rámci Washingtonského inštitútu, povedal pre "Business Insider": "Saudská Arábia má toho plné zuby. Vedenie OPEC je mnohovrstvová zodpovednosť. Môže fungovať dobre, ale je to tiež ako pásť mačky – prekliato nemožné, aspoň niekedy."

Predaj ropy financuje Putinovu vojnu na Ukrajine

Samotné Rusko sa doteraz pri financovaní vojny na Ukrajine a všeobecnej podpore ekonomiky spoliehalo výlučne na predaj svojich prírodných zdrojov vrátane ropy. Doteraz tento plán fungoval. Štatistiky ukázali, že západní spojenci Ukrajiny naďalej nakupujú ruské suroviny napriek sankciám uvaleným na Moskvu v roku 2022. Avšak: Britské ministerstvo financií vyšetrovalo viac ako 50 spoločností spojených so Spojeným kráľovstvom za porušenie sankcií. Je teda dosť možné, že Putin čoskoro stratí ďalších kupcov alebo že v budúcnosti budú svoju ropu kupovať od oveľa lacnejšej konkurencie v Saudskej Arábii. Ak by sa to skutočne stalo, Putin by potenciálne prišiel o miliardové príjmy. Peniaze, ktoré súrne potrebuje nielen pre svoju krajinu, ale aj pre svoju vojnu proti Ukrajine.