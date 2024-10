Putin vydesil Rusov: Povedal, čo nemal! Jeho vyjadrenia podnecujú fámy o ťažkej chorobe

Ruský prezident Vl,adimir Putin (Zdroj: SITA/Kirill Kazachkov/Roscongress Foundation via AP)

Vladimir Putin by si o sebe zrejme rád prečítal iba titulky, ktoré informujú o ruských úspechoch vo vojne na Ukrajine, ktorá zúri už viac ako dva a pol roka – no namiesto toho vždy dominujú správy o jeho zdraví.

archívne video

Divoké zvesti o rakovine a Parkinsonovej chorobe

Takmer po každom verejnom vystúpení ruského prezidenta sa Putinova mimika a gestá analyzujú do najmenších detailov a znovu sa špekuluje o tom, akými telesnými chorobami môže Vladimir Putin trpieť. Či už ide o Parkinsonovu chorobu, rakovinu alebo iné neduhy, sotva existuje diagnóza, ktorá by už nebola pripísaná Putinovi. Teraz je Kremeľ zrejme nútený zastaviť divoké klebety oficiálnym vyhlásením. O rakovine šéfa Kremľa hovoria aj ukrajinské tajné služby.

Putin povedal, čo nemal

Ako píše britský Daily Mail, Kremeľ reagoval na nedávne správy, že Vladimir Putin sa dlhodobo lieči kvôli zdravotným problémom. Šepkanie podporil aj samotný ruský prezident, keď v rozhovore so svojím ministrom zdravotníctva Michailom Muraškom, ktorý odvysielala ruská televízia, priznal, že pravidelne chodí na prehliadky do moskovskej nemocnice.

Putin údajne tiež povedal, že sa rozhodol nechať zaočkovať. „Lekári z Centrálnej nemocnice, kam som musel ísť na vyšetrenie, mi odporučili, aby som sa nechal zaočkovať domácimi vakcínami,“ priznal sa podľa webu Express.

Tlačová agentúra šíri opravu

Kremeľ prostredníctvom štátnej tlačovej agentúry Tass dal jasne najavo, že Vladimir Putin nemá "žiadne zdravotné problémy" a jeho pravidelné návštevy v nemocnici sú súčasťou pravidelných kontrol. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že Putin hovoril o „rutinných lekárskych vyšetreniach“. Či sa týmto objasnením podarí rozptýliť ďalšie fámy o Putinovom zdraví, sa uvidí.