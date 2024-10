NATO je v pohotovosti: Putin plánuje v októbri strašné prekvapenie! Možné sú TIETO hororové scenáre

Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool)

Vladimir Putin neustále vzýva ruskú moc. Táto často oslavovaná sila však dostáva trhliny. V posledných mesiacoch musel čeliť ďalším neúspechom vo vojne na Ukrajine. V Kursku sa jeho jednotkám nepodarilo zastaviť ukrajinské sily, domnelí spojenci ako Turecko ho zrádzajú tým, že Erdogan požaduje vrátenie Krymu Ukrajine, a jeho vojenská sila klesá. Za kulisami však má údajne šéf Kremľa nové plány na útoky s cieľom zastrašiť Západ.

Putin chystá pred americkými voľbami októbrové prekvapenie

NATO presne vie, že Vladimir Putin nepôsobí len vojensky na Ukrajine, ale zároveň sa snaží oslabiť Západ. Sabotáže, kybernetické útoky, údajné vražedné komploty alebo dokonca otravy sú s ním spájané. Tieto "druhoradé efekty," ktoré vedú k politickým, ekonomickým a psychologickým dôsledkom ovplyvnením Západu, sú súčasťou jeho plánov. To sa prejavuje aj v piatich scenároch, o ktorých sa má diskutovať v NATO. Podľa "NBC News" by totiž mohol Putin údajne plánovať októbrové prekvapenie ešte pred americkými prezidentskými voľbami, aby tak zmenil situáciu. Očakáva sa, že ruský prezident vyvolá ešte viac kríz.

NATO očakáva hororové scenáre

Po ukrajinskej vojne a útoku Hamasu na Izrael je Putinov záujem o ďalšie útoky proti Západu výraznejší. Členov NATO chce šokovať ešte viac, ale „tentokrát možno úplne novým spôsobom“. Či a ako to chce urobiť, je súčasťou vnútorných diskusií v Aliancii. Alianční partneri diskutujú o piatich možných scenároch.

Možné sú útoky dronmi. Skupina štátov "Bukurešť 9" (Rumunsko, Bulharsko, Poľsko, Česko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Slovensko, Maďarsko) sa už pripravuje na možné scenáre po tom, čo v septembri ruské drony narušili vzdušný priestor Lotyšska a Rumunska. Na zabezpečenie priestoru prelietavajú bojové lietadlá nad týmito regiónmi. Táto spolupráca však predstavuje aj riziko, pretože môže zvýšiť nebezpečenstvo konfliktu medzi Ruskom a NATO. Okrem toho by mohol Putin zintenzívniť islamistický teror na Západe, keďže by mohol s teroristickými skupinami svojho spojenca, Iránu, plánovať útoky. Medzi tieto skupiny patria Hamas v Gaze, Húthíovia v Jemene a Hizballáh v Libanone.

"Ruské spravodajské služby pracujú na tom, aby spôsobili pokračujúci chaos v uliciach Británie a Európy," uviedol tento týždeň v bezpečnostnej správe riaditeľ MI5 Ken McCallum. Navyše, použitie chemických zbraní vo vojne na Ukrajine či zasahovanie do volieb v Moldavsku a Gruzínsku by mohli vyvolať nepokoje v západných krajinách. V krajinách východnej Európy sa proruské strany snažia brániť demokracii. Je tiež možné, že dôjde k narušeniu satelitov, aby sa narušila komunikácia medzi EÚ a USA.

Putin chce s Kim Čong-unom vyvolať nepokoje na Západe

Vladimir Putin je známy svojím nenápadným konaním zo zákulisia. Často sa údajne považuje za toho, kto ťahá za nitky – tak je to aj v prípade Severnej Kórey. Americká vláda sa už obávala, že Putin vyvoláva nepokoje prostredníctvom Kim Čong-una. Úzka aliancia medzi týmito dvoma krajinami by mohla rozšíriť jadrové schopnosti Severnej Kórey a tým zintenzívniť pretrvávajúce napätie v ázijsko-pacifickom regióne, uviedlo pre "NBC News" šesť vysokopostavených amerických predstaviteľov. Údajne by mohlo Rusko pomôcť Severnej Kórei s výstavbou ponorky a poskytnúť jej informácie o jadrových systémoch. Na oplátku by mal Putin získať zbrane pre vojnu na Ukrajine. „Nemáme pochybnosti o tom, že Severná Kórea bude tento rok provokovať. Otázka je len, do akej miery to bude eskalovať,“ povedal americký spravodajský pracovník. Tento scenár však nie je súčasťou hlásených scenárov, ale bol prediskutovaný v amerických spravodajských službách.