VILNIUS - Ruský útok na Poľsko alebo pobaltské štáty by okamžite vyvolal silnú reakciu zo strany spojencov. Podľa poľského generála a bývalého náčelníka generálneho štábu Rajmunda Andrzejczaka by spojenci zasiahli Petrohrad už v priebehu prvej minúty po útoku. Vyjadril sa tak na bezpečnostnej konferencii Defending Baltics, ako uvádza nemecký denník Bild.

Litovský poradca pre národnú bezpečnosť Kestutis Budrys na konferencii varoval, že Ukrajina poskytuje pobaltským krajinám čas na prípravu, no ak by Rusko vyhralo na Ukrajine, ruské jednotky by sa mohli rozmiestniť v Ľvove a v bieloruských mestách Brest a Grodno.

Po Budrysovom prejave Andrzejczak zdôraznil, že útok na ktorékoľvek územie pobaltských krajín by neostal bez odozvy. „Ak sa Rusko pokúsi preniknúť čo i len na jediný centimeter Litvy, spojenci zareagujú okamžite, už v prvej minúte. Zasiahnu všetky strategické ciele do vzdialenosti 300 kilometrov od hraníc a priamo Petrohrad,“ povedal generál.

Podľa portálu The New Voice Ukraine Andrzejczak dodal, že takýto útok by znamenal „začiatok totálnej konfrontácie“.

Veliteľ litovskej armády Raimundas Vaikšnoras na konferencii zdôraznil, že Litva musí byť pripravená reagovať okamžite, bez čakania na rozhodnutia o aktivácii článku 5 NATO. „Musíme byť schopní udrieť sami, bez ohľadu na to, či členské krajiny NATO už rozhodli o aktivácii článku 5 alebo nie,“ povedal.

Na konferencii tiež vystúpil odborník na kybernetickú bezpečnosť, ktorý si želal zostať v anonymite. Povedal, že v prípade ruského útoku by Moskva čelila kybernetickým protiopatreniam, ktoré by mohli narušiť mestskú infraštruktúru, ako je metro alebo výťahy.

Vyjadrenia ruských propagandistov a politikov často obsahujú hrozby útokov na krajiny NATO, vrátane miest ako Londýn a Berlín. Ruský prezident Vladimir Putin takéto útoky popiera, no podobné tvrdenia odmietal aj pred začiatkom vojny na Ukrajine.