Ďalší útok Ukrajincov? Lietadlo Putinovho ministra vybuchlo!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Bol to útok Ukrajiny? Vladimir Putin otvorene vedie vojnu proti Ukrajine od februára 2022 a v súčasnosti okupuje približne pätinu jeho susednej krajiny. Momentálne je možný koniec vojny v nedohľadne. V Rusku naďalej dochádza k výbuchom a požiarom a nedá sa vylúčiť ani súvislosť s vojnou na Ukrajine. Teraz došlo k ďalšiemu incidentu na ruskej leteckej základni.

archívne video

Za jeden deň bolo zničených 5 cieľov: dva samohybné delostrelecké systémy, dve raketomety BM-27 Uragan a ďalší dôležitý objekt. (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Podľa ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby HUR bolo na ruskej leteckej základni zničené ďalšie lietadlo. Hoci za to nechceli otvorene prevziať zodpovednosť, vyhlásili, že „akýkoľvek zločin proti ukrajinskému ľudu bude riadne potrestaný“.

Tu-134 vzplanul v juhozápadnom ruskom regióne Orenburg, uviedla spravodajská agentúra vo vyhlásení. Lietadlo slúžilo na prepravu vysokopostavených predstaviteľov ruského ministerstva obrany, uviedla spravodajská služba.

Lietadlo patrilo 117. pluku dopravných lietadiel so sídlom na leteckej základni Orenburg-2, uviedla spravodajská služba. Základňa je viac ako 1200 kilometrov od frontových línií vojny na Ukrajine.

Medzitým ruské ministerstvo obrany nehlásilo žiadnu ukrajinskú aktivitu v regióne Orenburg. Guvernér regiónu Orenburg Denis Pasler tiež nekomentoval túto informáciu na svojom kanále Telegram.

Čo by ste si mali zapamätať: Ukrajinská vojna sa vedie aj na internete s propagandou na oboch stranách. Informácie nie je možné nezávisle potvrdiť.