Izrael pokračuje v útokoch na ciele v Libanone: Hizballáh ostreľoval Haifu

Izraelský raketový útok v Libanone (Zdroj: SITA/AP Photo/Bilal Hussein))

Aktualizované 7:26 Palestínske militantné hnutie Hamas plánovalo v pondelok ráno spustiť raketový útok na Izrael, tvrdí izraelská armáda, ktorá dodáva, že tieto plány boli zmarené. Ako informoval denník The Times of Israel (TOI), armáda vo vyhlásení spresnila, že zmarila bezprostrednú hrozbu po skorých prípravách a identifikácii zámeru "teroristickej organizácie Hamas strieľať na Izrael".

6:47 - Americké ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu uviedlo, že vojenský tlak môže umožniť diplomaciu, súčasne však môže aj viesť k rizikám. Reagovalo tak na rozsiahle útoky izraelskej armády na ciele hnutia Hizballáh v Libanone. V tejto súvislosti vyjadrilo nesúhlas s útokmi na civilnú infraštruktúru, informuje o tom správa z agentúry Reuters.

Izrael aj Hizballáh pokračujú v útokoch

Podľa armády zaútočili izraelské lietadlá na centrálu tajnej služby a ďalšiu "teroristickú infraštruktúru" Hizballáhu. Vzdušné údery v oblasti libanonskej metropoly vykonával Izrael tiež počas nedele, zasiahnuté boli zrejme sklady munície.

archívne video

Izraelské jednotky vykonávali cielenú operačnú činnosť na jednom z hlavných výcvikových stredísk. (Zdroj: X/IDF)

Izraelská armáda neskôr oznámila, že pri bojoch v Libanone zomrel v nedeľu 25-ročný vojak a ďalší dvaja utrpeli vážne zranenia. Podľa predbežného vyšetrovania boli zasiahnutí mínometným granátom.

Hizballáh naopak v noci na dnes pokračoval v ostreľovaní severného Izraela. Podľa izraelskej armády na prístavné mesto Haifa vyslal asi päť rakiet, pričom časť striel sa protivzdušnej obrane nepodarilo zachytiť.

Server Times of Israel uviedol, že v Haipe bolo črepinami zranených päť ľudí. Ďalší človek utrpel zranenia v meste Tiberias na severovýchode Izraela. Ďalšiu salvu 15 rakiet vyslal Hizballáh na oblasť prihraničného mesta Kirjat Šmona, oznámila izraelská armáda. Aj tu časť rakiet prenikla protivzdušnou obranou, zranení neboli bezprostredne hlásení.

V posledných dvoch týždňoch sa situácia v Libanone prudko vyostrila po sérii explózií pagerov a vysielačiek využívaných Hizballáhom a následnom začatí najtvrdších izraelských vzdušných úderov od vojny z roku 2006. Začiatkom tohto mesiaca potom Izrael začal obmedzenú pozemnú operáciu na juhu Libanonu.

Libanonské šiitské hnutie Hizballáh, ktoré je financované Iránom a podporuje boj palestínskeho hnutia Hamas proti Izraelu, figuruje v rade štátov sveta (USA, Británia alebo Austrália) na zozname teroristických organizácií. EÚ považuje za teroristickú organizáciu vojenské krídlo tohto hnutia.

Po nedávnych útokoch v Bejrúte sa neohlásil veliteľ jednotiek Kuds

Veliteľ iránskych špeciálnych jednotiek Kuds Ismáíl Ghaní sa neohlásil po nedávnych útokoch v libanonskej metropole Bejrút. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters s odvolaním na dvoch vysokopostavených iránskych bezpečnostných predstaviteľov.

Ghaní bol podľa jedného z predstaviteľov na južnom predmestí Bejrútu počas štvrtkového úderu, ktorého cieľom bol údajne vysokopostavený predstaviteľ hnutia Hizballáh Hášim Safí ad-Dín. Zdroj agentúry Reuters povedal, že Irán a Hizballáh odvtedy nevedia s Ghaním nadviazať kontakt. Dodal však, že Ghaní a Safí ad-Dín nemali naplánovanú schôdzku.

Druhý iránsky bezpečnostný predstaviteľ uviedol, že veliteľ jednotiek Kuds odcestoval do Libanonu po tom, ako pri izraelskom leteckom útoku v Bejrúte zahynul vodca Hizballáhu Hasan Nasralláh. Potvrdil, že iránske úrady sa s Ghaním nevedia skontaktovať od úderu proti Safí ad-Dínovi. Hizballáh útok na svojho vysokopostaveného predstaviteľa, ktorý mal byť údajne nástupcom Nasralláha, zatiaľ nekomentoval.

Jednotky Kuds sú zodpovedné za zahraničné operácie iránskych Revolučných gárd a dohliadajú na väzby s militantnými hnutiami na Blízkom východe, ktoré sú spojencami Teheránu. Pri izraelskom útoku z 27. septembra zahynul okrem Nasralláha aj zástupca operačného veliteľa iránskych Revolučných gárd Abbás Nilforúšán, pripomína agentúra Reuters.

Ministri obrany USA a Izraela budú hovoriť o vývoji na Blízkom východe

Americký minister obrany Lloyd Austin sa v stredu 9. októbra stretne v Pentagóne so svojím izraelským rezortným kolegom Joavom Galantom. Budú hovoriť o bezpečnostnom vývoji na Blízkom východe, oznámilo v nedeľu ministerstvo obrany USA. Informuje agentúra Reuters.

Oznámenie prišlo v čase, keď Izrael sľubuje odvetu za raketový útok Iránu z minulého utorka. Teherán pri ňom použil okolo 200 balistických striel, ktoré z veľkej časti zachytili izraelské systémy protivzdušnej obrany a americká armáda.

Irán v nedeľu oznámil dočasné zrušenie letov zo všetkých letísk v krajine od 21.00 h miestneho času (19.30 h SELČ) do pondelka 6.00 h (4.30 h SELČ). Iránsky letecký úrad to podľa štátnych médií odôvodnil len "prevádzkovými obmedzeniami". Irán po svojom útoku na Izrael uzavrel svoj vzdušný priestor na takmer 48 hodín. Aj následne však do Teheránu a z iránskej metropoly nesmeroval takmer žiaden medzinárodný let, uviedla agentúra DPA.

Izrael v Sýrii zaútočil na vozidlá s humanitárnou pomocou

Izrael v nedeľu zaútočil na nákladné vozidlá prevážajúce zdravotnícky a humanitárny materiál v sýrskom meste Homs, uviedlo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) a sýrska štátna tlačová agentúra (SANA). Dodali, že pri útoku utrpeli zranenia traja humanitárni pracovníci a došlo aj k materiálnym škodám. Informujú o tom správy z agentúr AFP a Reuters.

Izraelská armáda zničila "tri nákladné autá naložené potravinami a zdravotníckym materiálom v iránskej továrni na automobily... na juhu Homsu" a zranila tri osoby, uviedlo SOHR. "Nákladné autá prišli z Iraku, aby poskytli humanitárnu pomoc Libanončanom", ktorých zasiahol konflikt medzi Izraelom a militantným libanonským hnutím Hizballáh.

Libanon v piatok uviedol, že izraelský útok na sýrsku hranicu odrezal krajinu od hlavnej medzinárodnej cesty, ktorá spája obe krajiny. Izraelské jednotky sa v uplynulých dňoch opakovane zamerali na pohraničnú oblasť s tvrdením, že Hizballáh dováža zbrane cez hranicu zo Sýrie.

Izraelské úrady sa k jednotlivým úderom vyjadrujú len zriedka, no v prípade Sýrie opakovane vyhlásili, že nedovolia Iránu rozšíriť svoju prítomnosť v krajine. Izrael už niekoľko rokov podniká útoky na ciele v Sýrii napojené na Irán. Útoky sa však ešte zintenzívnili po októbri 2023, keď militantné hnutie Hamas zaútočilo na juh Izraela, čo viedlo k začiatku vojny v Pásme Gazy.

Herzog si na juhu Izraela minútou ticha pripomenul výročie útoku Hamasu

Izraelský prezident Jicchak Herzog si v pondelok ráno v kibuci Reim pripomenul výročie útoku palestínskeho hnutia Hamas na Izrael. Informuje o tom agentúra AFP. Herzog si obete útoku uctil minútou ticha o 6.29 h miestneho času (5.29 h SELČ) presne rok po tom, ako Hamas pred rokom spustil útok na Izrael. V kibuci Reim vlani militanti zaútočili na hudobný festival Nova a zabili tam najmenej 370 ľudí. Na spomienkovom podujatí sa zúčastnili rodinní príslušníci obetí.

Izraelská armáda uviedla, že krátko po začiatku spomienkových podujatí boli z Pásma Gazy na Izrael vypálené štyri rakety. Dodala, že tri z nich zachytila proti vzdušná obrana a jedna dopadla na otvorené priestranstvo. V Izraeli je v pondelok naplánovaná séria spomienkových podujatí a zhromaždení pri príležitosti výročia útoku, ktorý si vyžiadal približne 1200 obetí a viedol k začiatku vojny v Pásme Gazy.