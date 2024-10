Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Russian Defense Ministry Press Service)

To je dôležité vo vojne na Ukrajine: Vladimir Putin otvorene vedie vojnu proti Ukrajine od februára 2022 a v súčasnosti zaberá približne pätinu jej územia. Od začiatku augusta 2024 ukrajinská armáda ovládla niekoľko miest v Kurskej oblasti. Ruské jednotky sa momentálne sústreďujú na sektor frontu Pokrovsk na východe Ukrajiny. Momentálne je koniec vojny v nedohľadne.

archívne video

Video obsahuje unikátne zábery z prvých dní bojov v ruskej Kurskej oblasti, ako aj videá, ktoré natočili operátori mediálnych centier, ktorí ako prví z médií navštívili ruské územie. (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Kremeľské jednotky s novou tajnou zbraňou vo vojne na Ukrajine

Ako informoval britský The Sun s odvolaním sa na ruské médiá, kremeľské jednotky Vladimira Putina sa teraz vo vojne na Ukrajine spoliehajú na novú tajnú zbraň - vlkov. Vlci by mali byť nasadení v prvej línii, pretože reagujú včas na zvuky kamikadze dronov.

Spočiatku boli na experiment s vlkom vybrané dve zvieratá, ak by bol úspešný, kontingent by sa vraj zvýšil.