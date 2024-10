Fico komentuje situáciu s medveďmi na Slovensku: Zároveň vyjadril podporu Kotlárovi k prešetreniu pandémie

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Niekto by si mohol povedať, že situáciu vieme vyriešiť celoplošným odstrelom, že pošleme do lesov stovky poľovníkov a problém si tak po svojom, typicky po slovensky vyriešime. A mne by sa to aj páčilo, ale sme v Európskej únii a nerád by som kvôli medveďom čelil ďalším hrozbám, že nám Európska komisia zastaví európske fondy," vyhlásil.

Stret s medveďom neprežil v sobotu dopoludnia muž v katastri obce Hybe. Medveď mu pri útoku zasiahol jednu z hlavných tepien dolnej končatiny. Incident preveruje Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR.

Premiér sa zastal Kotlára

Fico sa vo videu zároveň zastal splnomocnenca vlády SR Petra Kotlára a vyjadril mu podporu. Zopakoval, že nie je zástancom očkovania proti ochoreniu a podporuje aj Kotlárov názor, že pandémiu by nemala riadiť Svetová zdravotnícka organizácia.

Peter Kotlár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Kotlár by sa podľa Fica mal ďalej pozrieť aj na to, kto na Slovensku na pandémii najviac zarobil. Mal by na tom spolupracovať s Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ). "Prvé zistenia NKÚ sú zarážajúce, predovšetkým pokiaľ ide o zbytočné zaobstaranie viac ako päť miliónov kusov vakcín v roku 2022 za viac ako 150 miliónov eur. Keď sme už žiadne vakcíny nepotrebovali," vyhlásil.

Preverovanie pandémie

Splnomocnenec Kotlár predložil vládnemu kabinetu správu k preverovaniu pandémie. Na tohtotýždňovej tlačovej konferencii Kotlár hovoril o viacerých podozreniach o neúčinnosti a nebezpečnosti vakcín či o umelom pôvode COVID-19. Avizoval, že vláde odporučí napríklad zastavanie očkovania mRNA vakcínami do dokázania ich bezpečnosti a účinnosti. Opozícia Kotlárove výroky skritizovala a označila ich za dezinformácie. Tvrdeniami sú znepokojení aj vedci z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.