Muž zavraždil svoju partnerku: Zamuroval ju na balkóne! Priznal sa po 16 rokoch

SOUL - V Južnej Kórei sa muž priznal k vražde svojej priateľky, ktorej telo zamuroval na balkóne. Priznanie prišlo až po 16 rokoch, kedy bola žena nahlásená ako nezvestná. Po vražde muž ukryl telo do kufra a zamuroval ho na balkóne svojho bytu.

Podľa správy televízie BBC, ktorá informovala o prípade v utorok, muž vo veku 50 rokov polícii povedal, že so ženou žil približne päť rokov v garsónke v meste Kodže na juhu Južnej Kórey. „V októbri 2008 sme sa pohádali a v hneve som ju udrel tupým predmetom do hlavy,“ priznal páchateľ. Následne jej telo vložil do kufra a zamuroval ho na balkóne bytu. Rodina ženy nahlásila jej zmiznutie s oneskorením, pretože s ňou neudržiavala kontakt.

Kufor s telom objavil až minulý mesiac údržbár, ktorý pracoval na hydroizolačných úpravách balkóna. Telo sa v kufri čiastočne zachovalo a pomocou analýzy odtlačkov prstov bolo identifikované ako telo nezvestnej ženy. Pitva preukázala, že zomrela v dôsledku úderu tupým predmetom do hlavy. Muž, ktorého polícia označila ako pána A, už v byte v čase objavenia tela nebýval, no bol rýchlo vypátraný a zatknutý.

Polícia uviedla, že pán A v byte žil až do roku 2016, keď bol zatknutý za drogy. Odvtedy bol byt prázdny a majiteľ ho využíval ako sklad. „Prípad stále vyšetrujeme a plánujeme obviniť muža z vraždy,“ uviedla polícia.