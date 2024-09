Šokujúca spoveď rodiny! Slovák sa mal po vražde vrátiť domov v dobrej nálade: Rakúsko požiadalo o jeho vydanie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, Twitter)

VIEDEŇ/BRATISLAVA - O vydanie päťdesiatdvaročného Slováka, ktorý je podozrivý zo zabitia 91-ročnej ženy po vlámaní sa do záhradného domčeka v rakúskej metropole Viedeň, požiadala tamojšia prokuratúra. Pre agentúru APA to v pondelok potvrdila jej hovorkyňa Nina Busseková.

K vlámaniu a následnej vražde došlo podľa rakúskej polície ešte začiatkom septembra v okruhu Wien-Floridsdorf. Muža usvedčili stopy DNA a po pátraní bol nakoniec zadržaný v slovenskej dedine Čakanovce.

Bezvládne telo ženy objavili v záhradkárskej oblasti Bahndammweg jej príbuzní 4. septembra. Privolaný lekár mohol už len konštatovať smrť. Na hlave mala poranenia, ktoré naznačovali použitie násilia tupým predmetom, cituje APA.

Do chatky sa dostal násilím

Mŕtve telo ženy našli v posteli, pričom podozrivý páchateľ sa do chatky dostal násilím. Na mieste sa našli stopy po vlámaní. Žena podľa príbuzných uchovávala v chatke aj cenné predmety.

Pitva preukázala, že páchateľ obeť najprv sexuálne zneužil a následne pripravil o život údermi tupým predmetom. Na základe zaistených stôp DNA a ďalšieho vyšetrovania nakoniec polícia za podozrivého označila 52-ročného slovenského občana a vydala na neho zatykač.

Po vražde sa vrátil domov vysmiaty

Muž sa mal podľa informácií noviny.sk schovávať u svojej netere a jej rodiny. Tá ohavnom skutku nemala ani tušenie. Z Rakúska sa vrátil vysmiaty. "Keď prišiel domov, vôbec sme si na ňom nevšimli, že by niekoho zabil. Pokojný, v dobrej nálade. Vôbec nebol nervózny," konštatovala jeho neter.

Tvrdil im, že ho z Rakúska vyhostili, a preto sa musel vrátiť. Keby tušili, čo sa stalo, ihneď na neho zavolajú políciu. "Ja keby som toto vedela, alebo som to našla na internete, určite na neho zavolám policajtov," povedala pre portál neter zadržaného muža. Pre všetkých to bol obrovský šok, "že 91-ročnú ženu mal brutálne znásilniť a zabiť. To je niečo brutálne, čo on urobil," skonštatovala zdesená neter. "25 rokov väzenia je málo pre neho. Vykastrovať by ho mali. Alebo na elektrické kreslo by ho mali posadiť," dodala.