Kimova obávaná sestra po dlhej dobe prehovorila: Desivé slová! KĽDR sa pripravuje na jadrovú vojnu

Po tom, čo sa o Kim Jo-čong dlhší čas nehovorilo, sa tento týždeň vrátila na titulky médií, keď vyhlásila, že Severná Kórea musí neustále zvyšovať počet jadrových hlavíc. Podľa správy The Korea Times bola jej reakcia motivovaná nedávnou návštevou americkej jadrovej ponorky v Južnej Kórei.

Kim Jo-čong v prejave, ktorý citovali aj viaceré juhokórejské médiá, zdôraznila potrebu "nepretržitého a neobmedzeného" rozširovania jadrového arzenálu. Tento arzenál má podľa nej slúžiť ako "odstrašujúci prostriedok pre jadrovú vojnu" a zabezpečiť krajine ochranu pred vonkajšími hrozbami.

„Americké strategické prostriedky nikdy nezažijú pokoj na Kórejskom polostrove,“ varovala. Podľa analytikov tým naznačila, že Severná Kórea by mohla zaútočiť na americké vojenské plavidlá v juhokórejských prístavoch, a to potenciálne aj s využitím riadených striel.

Americké vojenské plavidlá, ponorky a lietadlá často navštevujú Južnú Kóreu v rámci prejavu podpory Spojených štátov voči svojmu spojencom. Severná Kórea však tieto kroky pravidelne odsudzuje a reaguje na ne ostrými vyhláseniami a vojenskými testami.

Napätie na Kórejskom polostrove sa v posledných mesiacoch ešte viac vystupňovalo. Severná Kórea nedávno oficiálne oznámila, že sa vzdáva aj symbolickej snahy o zjednotenie so svojím južným susedom. Príčinou ďalšieho napätia je aj severokórejská balónová kampaň, počas ktorej posielajú na juh balóniky s rôznym odpadom. Južná Kórea už pohrozila, že ak tieto balóniky ohrozia bezpečnosť jej občanov, zareaguje vojensky.

Kim Čong-un by mohol mať čoskoro dvojciferný počet jadrových zbraní

Podľa poslanca juhokórejského parlamentu má teraz Severná Kórea dostatok uránu a plutónia na to, aby mohla vyrobiť aspoň dvojciferný počet jadrových zbraní. Ako uvádza tlačová agentúra Reuters, poslanec Lee Seong-kweun citoval informácie juhokórejskej tajnej služby. Poukázal tiež na to, že Severná Kórea by mohla uskutočniť svoj siedmy jadrový test po 5. novembri (deň amerických prezidentských volieb). Posledný bol 3. septembra 2017 na tajnom vojenskom testovacom mieste Punggye-ri. Boli aj smrteľné úrazy.

Lee Seong-kweun sa vyjadril len niekoľko dní po tom, čo Kim Čong-un navštívil zariadenie na obohacovanie uránu v Severnej Kórei. Juhokórejský politik povedal: "Hovorilo sa, že ekonomická situácia je zlá, takže by sa to dalo interpretovať ako akt na vzbudenie dôvery v obyvateľoch." Dalo by sa to interpretovať aj ako odkaz Spojeným štátom pred novembrovými voľbami.

Dokáže Severná Kórea vyrobiť až 90 jadrových bômb?

Stále však nie je jasné, akým veľkým by sa severokórejský jadrový arzenál mohol v skutočnosti stať. Podľa agentúry Reuters americkí vedci v júli uviedli, že konštrukcia 50 jadrových bômb bola možno dokončená, ale Kim Čong-un má dostatok materiálu až na 90 hlavíc.

Pozadie :

Kim Čong-un sa chce svojim jadrovým programom chrániť pred údajnou hrozbou zo strany USA. OSN preto už proti Severnej Kórei uvalila množstvo akcií.

Kim Čong-un v posledných mesiacoch zintenzívnil svoje vzťahy s vodcom Kremľa Vladimirom Putinom. Vzájomne uskutočnili štátne návštevy. Severná Kórea údajne poskytuje Rusku zbrane, ktoré sú použité vo vojne na Ukrajine.