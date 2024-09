Rusko zostavilo zoznam desiatky krajín! Medzi nimi sú aj krajiny Európskej únie: Čo to znamená?

Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Kirill Kazachkov/Roscongress Foundation via AP)

Zoznam 47 krajín zostavilo ruské ministerstvo zahraničných vecí a okrem Poľska na ňom figurujú krajiny Európskej únie, Ukrajina, USA, Kanada, Spojené kráľovstvo, Japonsko, Taiwan, Južná Kórea a Nový Zéland.

archívne video

Prezident Zelenskyj o situácii na Ukrajine (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

Spomedzi krajín EÚ v zozname nie sú Slovensko a Maďarsko, V prípade členských krajín NATO ich dopĺňa Turecko. Podľa zdroja agentúry TASS oboznámeného s prípravou dokumentu bol zoznam schválený v súlade s prezidentským dekrétom, ktorý Vladimir Putin podpísal vo štvrtok.

Podľa dekrétu, ak sa občania týchto krajín budú chcieť presťahovať do Ruska a zdieľajú jeho tradičné hodnoty, budú môcť získať "humanitárnu podporu". Bude spočívať v udelení práva na prechodný pobyt napriek chýbajúcemu dokladu potvrdzujúcemu znalosť ruského jazyka, histórie Ruska a základov jeho legislatívy podľa vyhlášky.