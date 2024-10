Hrozby jadrového útoku z Ruska: Putinov prívrženec hrozí! Poľsko by mohlo byť vymazané z mapy

Sidorov hrozil v ruskej televízii zničením Poľska. (Zdroj: X)

Odkedy Vladimir Putin koncom februára 2022 spustil svoju agresívnu vojnu proti Ukrajine, šéf Kremľa má skutočne dosť práce so spracovaním zlých správ z frontu, ktoré naňho pršia takmer každý deň. Napriek tomu výhražné gestá smerom k Západu pokračujú – jedným z obľúbených cieľov šéfa Kremľa a jeho verných poskokov bolo vždy Poľsko. Teraz sa severný sused Slovenska opäť stal terčom očividnej hrozby zo strany Ruska.

Putin má v hľadáčiku Poľsko: Ruské útoky môžu zničiť celú krajinu

O pochmúrnych vyhliadkach Poľska však nebájil samotný Vladimir Putin, ale istý Andrej Sidorov, ktorý pôsobí nielen ako profesor a zástupca dekana pre svetovú politiku na Moskovskej štátnej univerzite, ale znateľné množstvo času trávi aj v ruskej štátnej televízii a tam vyjadruje svoj postoj k aktuálnym otázkam – podľa očakávania slovami, ktoré budú pravdepodobne úplne po chuti Vladimirovi Putinovi.

Ako píše americký „Newsweek“, Andrej Sidorov sa počas svojho nedávneho vystúpenia v ruskej televízii nezdržal, keď sa objavila téma budúcnosti Poľska. V diskusii o jadrovom údere Ruska proti štátom NATO hrozí, že Poľsko, ktoré je samotné členom NATO a blízkym spojencom Ukrajiny, na ktorú zaútočil Vladimir Putin, bude v prípade ruských útokov zničené. To, že Putin zrejme už dávno mieri na Poľsko, sa znovu a znovu ukázalo v minulosti, keď sa v poľskom vzdušnom priestore opakovane hlásili ruské riadené strely počas Putinových útokov na ciele na západe Ukrajiny.

Putinov prívrženec vyjadruje hrozbu v štátnej televízii

Podľa Andreja Sidorova je len v rukách Poľska, aby sa vymanévrovalo zo zameriavacieho kríža ako cieľ ruských útokov – a to tak, ako sa postaví voči Bielorusku:

"Mali by sme dať najavo súdruhom v Poľsku, že Bielorusko považujeme za našu vlastnú bezpečnostnú oblasť."

"Ak Poľsko niečo urobí, krajina môže čoskoro prestať existovať."

Lukašenko hrozí treťou svetovou vojnou

Sidorovove slová odkazujú na nedávne hrozby bieloruského vodcu Alexandra Lukašenka, ktorý pred pár dňami oznámil, že útok NATO na Rusko alebo Bielorusko by vyústil do jadrového úderu, ktorý by mohol spustiť 3. svetovú vojnu. "Útok na Bielorusko znamená 3. svetovú vojnu," povedala bieloruská hlava štátu podľa štátnej tlačovej agentúry Belta počas vystúpenia pred študentmi v Minsku. Bielorusko aj jeho spojenec Rusko by v takom prípade použili jadrové zbrane. Lukašenko v tejto súvislosti poďakoval šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi za nedávnu zmenu ruskej jadrovej doktríny.

Lukašenko vo svojom prejave tiež tvrdil, že NATO má konkrétne plány útoku proti Bielorusku. "Američania a Poliaci sa už zoradili pozdĺž hraníc, najmä na poľských. Vieme, že poľské vedenie si už mädlí ruky." Sú pripravení na prípadnú nebezpečnú situáciu a okamžite zareagujú. Keďže NATO môže reagovať na použitie jadrových zbraní vlastnými jadrovými útokmi, Rusko použije celý svoj arzenál. Lukašenko povedal, že Západ nie je pripravený na takúto eskaláciu.