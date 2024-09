Ruská armáda predbehla USA: Putin masívne zvyšuje počty vojakov! Odborníci majú pochybnosti

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Russian Defense Ministry Press Service)

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin pre nové hrozby rozširuje ruskú armádu o 180-tisíc vojakov na 1,5 milióna. To robí Rusko po Číne druhou najväčšou vojenskou mocnosťou na svete.

Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét, ktorý rozšíri ruskú armádu o 180 000 vojakov na 1,5 milióna aktívnych vojakov. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov odôvodňuje tento krok hrozbou zo Západu a nestabilitou na Východe. "Je to nevyhnutné vzhľadom na početné hrozby, ktoré existujú pozdĺž hraníc našej krajiny," povedal Peskov.

Telegraph uvádza, že tento nárast robí z Ruska druhú najväčšiu vojenskú veľmoc po Číne, predbiehajúc americké aj indické sily. Rozhodnutie prichádza v čase, keď ruské sily utrpeli značné straty vo vojne na Ukrajine. Západné spravodajské zdroje odhadujú, že Moskva od februára 2022 stratila približne 200 000 vojakov a ďalších 400 000 utrpelo zranenia.

Odborníci majú pochybnosti

Napriek masívnemu nárastu vojakov experti vyjadrujú pochybnosti o finančnej výhodnosti tohto opatrenia. Podľa denníka Telegraph môže mať ruská ekonomika, silne zasiahnutá západnými sankciami a nákladmi na vojnu, problém absorbovať náklady na ďalších vojakov. Dara Massicot z Carnegie Endowment for International Peace sa pýta: „Naozaj sú schopní zvýšiť rozpočet na obranu, aby udržali sily?"

The Telegraph tiež uvádza, že Rusko verbuje dobrovoľníkov a platí značné sumy na rozšírenie armády, čím ďalej zvyšuje finančnú záťaž. Kritici pochybujú, či sú tieto opatrenia dlhodobo udržateľné.