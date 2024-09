AKTUÁLNE V Prahe sa zrazili dva osobné vlaky: Desať ľudí sa zranilo

Ilustračné foto (Zdroj: Topky)

PRAHA - V pražskej Libni na trati medzi stanicou Vysočany a hlavnou stanicou sa dnes ráno zrazili dva osobné vlaky. Hovorca Správy železníc Dušan Gavenda ČTK povedal, že jeden z osobných vlakov narazil do stojacej súpravy. Záchranári uviedli, že podľa spresnených informácií z miesta sa ľahko zranilo do desať ľudí, všetci majú pomliaždeniny a odreniny. Premávka na trati bola zastavená.

archívne video

Dopravná nehoda v Bratislave. Vlak sa zrazil s autom. (Zdroj: Tip čitateľa)

Pražská záchranná služba uviedla na sieti X, že na miesto vyslala okrem niekoľkých záchranárskych posádok aj špeciálne vozidlo Fénix. Vyhlásila traumatologický plán pre mimoriadne situácie. Na mieste sú pražskí aj drážni hasiči, ktorí evakuujú cestujúcich a budú odstraňovať obe súpravy z trate. Hovorca drážnych hasičov Martin Kavka uviedol, že nehoda sa stala na viadukte v smere na Vysočanov.

Zasahujeme u srážky dvou vlaků v Praze 8 na trati u přemostění s ulicí Čuprova. Na místě je několik zraněných. Čuprova ulice je obousměrně uzavřená. Spolupracujeme s @HasiciPraha @zzshmp pic.twitter.com/Isi9L2AExs — Policie ČR (@PolicieCZ) September 18, 2024

Na miesto vycestovali pracovníci Drážnej inšpekcie, ktorí budú zisťovať príčinu nehody, povedal ČTK hovorca inšpekcie Martin Drápal."Podľa situačnej správy z miesta od nášho inšpektora by na mieste malo byť do desať ľahko poranených osôb," oznámili záchranári. Zranených, ktorí utrpeli pomliaždeniny a odreniny, začali prevážať do pražských nemocníc.

Zasahujeme společně s hasiči @Spravazeleznic @zzshmp a @PolicieCZ u srážky svou osobních vlaků v Praze Libni. pic.twitter.com/WFqzmPkxDk — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) September 18, 2024

Kvôli zrážke vlakov bola tiež dočasne v oboch smeroch uzavretá Čuprova ulica v úseku ulíc Na Žertvách - Povltavská, oznámila spoločnosť TSK Praha aj polícia.