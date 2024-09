17-ročný mladík vyvraždil celú rodinu: Tichý a nadaný chlapec, vraždu plánoval už deň predtým, TOTO povedal na súde!

17-ročný mladík na fotke zabil najskôr svojho brata, potom matku aj otca (Zdroj: X/@fanpage)

Trojnásobnú vraždu mladík vykonal v noci zo soboty na nedeľu 1. septembra. Svoju rodinu dobodal na smrť iba niekoľko hodín po oslave 51. narodenín svojho otca. 17-ročný mladík bol považovaný za nádejného vedca, ktorý miloval matematiku a šport. Matematických súťaží sa dokonca zúčastňoval na národnej úrovni a s hrdosťou na svojho syna sa matka pochválila v minulosti aj na sociálnych sieťach „Môj Einstein“, napísala k príspevku, keď 17-ročný syn pózoval po úspechu pred jednou z univerzít, informuje talianske Leggo.

Z rodinnej tragédie sa nevedia spamätať rodinní príbuzní, ale ani susedia. Podľa starostky mesta Paderno Dugnano išlo o normálnu a tichú rodinu. Rovnaké tvrdenie majú aj školy a učitelia detí, ktoré navštevovali. Otec Fabio bol majiteľom stavebnej firmy, matka vlastnila obchod s bielizňou. Ich dom sa nachádza v tichej ulici s malými vilami a podľa susedov dom nikdy nebol dejiskom hádok.

Sociálne siete rodiny sú plné rodinných výletov do hôr, na lodi a iných a nič nenasvedčovalo tomu, že by chlapec akýmkoľvek spôsobom v rodine trpel. Krátko po incidente bol 17-ročný mladík zadržaný a v týchto dňoch už prebehol aj súd. Podľa prvých slov vraha sa doma údajne cítil „cudzo“ a hovoril o akejsi nevoľnosti, útlaku, osamelosti a pocitu odcudzenia. „Myslel som, že ak ich zabijem, môžem žiť v slobodnom svete, že keď sa odpútam od svojej rodiny, môžem žiť sám. Chcel som to urobiť večer predtým, ale nebol som presvedčený, necítil som sa na to,“ povedal 17-ročný vrah počas výsluchu.

Na súde sa mladý vrah priznal, no motív jeho zločinu je naďalej otázny. Podľa dostupných informácií mal dokonca sám zavolať na rýchlu záchrannú službu so slovami: „Príďte, zabil som svojho otca“. Na príchod polície a rýchlej záchrannej služby čakal pred domom hrôzy a vražednú zbraň, nôž nechal ležať na zemi. Najskôr si ale vymyslel verziu, že otca našiel s nožom v ruke a potom čo otec údajne zabil jeho brata a matku, pomstil sa.

Na súde ale túto verziu poprel a k 3 vraždám sa priznal. Najväčší počet rán mal utŕžiť práve jeho 12-ročný brat. Vyšetrovanie ale napriek tomu nie je na konci a celý incident sa polícia bude snažiť zrekonštruovať ako k ohavnej tragédii došlo. Ďalšie informácie by malo poskytnúť aj forenzné vyšetrovanie a pitvy obetí.