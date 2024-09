Šokujúce zábery: VIDEO Na vonkajšej parapete okna pobehoval malý chlapec, matka pod vplyvom alkoholu zatiaľ spala!

Chlapec balansoval na parapete nahý (Zdroj: CNN Prima News)

OSTRAVA – Odbor sociálnoprávnej ochrany detí rieši incident zo začiatku tohto mesiaca. Na vonkajší parapet okna na druhom poschodí vyliezol malý chlapec, zatiaľ čo jeho matka údajne spala. Chlapca sa snažili zachrániť okoloidúci aj susedia, no pomohol až zásah polície.

Malý chlapec podľa slov polície na parapet okna liezol opakovane, prechádzal sa po ňom, sedel na ňom so zvesenými nohami a vykláňal sa smerom dole, informoval idnes.cz. „Policajti vyrážali do bytu, kde bolo nahlásené dieťa zvonku na parapete. V jednom prípade, v utorok 10. septembra sme do bytu dokonca museli vstúpiť násilím,“ uviedla policajná hovorkyňa Eva Michalíková.

V ten deň mal chlapec vyliezť von oknom, pričom matka vo vnútri bytu spala. „Dychová skúška u matky potvrdila tri promile alkoholu v krvi. V spolupráci s príslušníkmi policajného zboru sme dieťa zachránili z okna a upovedomili Orgán sociálno-právnej ochrany detí (OSPOD),“ dodala hovorkyňa. Dieťa sa policajtom podarilo zachrániť aj vďaka pohotovej reakcii susedov a okoloidúcich, ktoré dieťa spozorovali.

Podľa hovorkyne sa ale situácia aj po tomto šokujúcom prípade zopakovala a chlapec sa na vonkajší parapet znova vyšplhal. Pre citlivosť prípadu ale Orgán sociálno-právnej ochrany detí odmietol poskytnúť bližšie informácie. Pretože k situácii nedošlo po prvýkrát, okolití susedia sa obávajú, že už v najbližšej dobe sa môžu stať svedkami rovnakej udalosti. Úrady ale v tomto prípade apelovali na verejnosť, aby v prípade rovnakej situácie kontaktovali ihneď políciu, ktorá spolupracuje so sociálnymi pracovníkmi.