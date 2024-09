Taliansko po spore s EÚ vypíše tendre na prenájom pláží

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podľa nového nariadenia zostane väčšina existujúcich koncesií v platnosti do 30. septembra 2027, pričom nové výberové konania sa musia začať v júni toho istého roku. Nové koncesie budú platné najmenej päť rokov a najviac 20 rokov. Noví prevádzkovatelia budú musieť svojim predchodcom vyplatiť kompenzácie za prevzatý inventár v súlade so smernicou EÚ, ktorú malo Taliansko uviesť do praxe už v roku 2006.

archívne video

Španielov vystrašil údajný žralok, má ísť však o veľrybu (Zdroj: Facebook/Policía Local de Lepe.)

Talianske pláže patria štátu, ale viac ako polovica z nich je prenajatá súkromným osobám, často na desiatky rokov dopredu a za veľmi nízke ceny. Kritici tvrdia, že koncesie sú udeľované príliš lacno - v priemere za 8200 eur ročne, čo prevádzkovateľom umožňuje dosahovať obrovské výnosy. Prevádzkovatelia sa naopak obávajú, že plážové podnikanie v budúcnosti od talianskych rodín prevezmú zahraničné korporácie.

Riešenie privítala aj Európska komisia

"Spolupráca medzi Rímom a Bruselom umožnila nájsť rovnováhu medzi potrebou otvoriť trh s koncesiami a možnosťou rešpektovať legitímne očakávania súčasných prenajímateľov," uvádza sa vo vyhlásení vlády premiérky Giorgie Meloniovej. Dnes schválené riešenie privítala vo vyhlásení pre agentúru ANSA aj Európska komisia. Tá v roku 2023 začala s Talianskom konanie pre neplnenie smernice únie o službách.

To, že Taliansko musí verejné súťaže vyhlasovať, potvrdil naposledy v apríli taliansky najvyšší správny súd. Ten tiež výrazne obmedzil možnosti predĺženia už udelených licencií. Súd vo svojom rozhodnutí odmietol argument talianskej vlády, že pláže nie sú nedostatkovým majetkom. Podľa vlády je spoplatnená len tretina všetkých pláží, podľa súdu však vláda do celkovej dĺžky zahrnula aj pobrežie, ktoré nemožno pre kúpanie využívať, čím sa údaj skreslil.