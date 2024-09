Dovolenkári v Chorvátsku v ŠOKU: Neuveriteľné, čo si dovolila česká jachta... HNUS na FOTO! a vedľa sa kúpali deti

(Zdroj: Getty Images)

SUKOŠAN - Dovolenkári aj miestni v úplnom srdci Dalmácie neverili vlastným očiam. V malebnej zátoke v chorvátskej obci Sukošan, ktorá svojou krásnou prírodou, čistými plážami a moderným prístavom láka turistov, vypúšťala česká jachta pri brehu do Jadranského mora výkaly.

Bez hanby a pred tvárami okoloidúcich a mnohých turistov. Ľudia z jednej jachty, ktorá kotvila na miestnom prístave v Sukošane, vypúšťali do mora fekálie, ktoré nakoniec skončili hneď pri pobreží. Všetko zaznamenal jeden z turistov. Informuje o tom chorvátsky denník Dalmacija Danas s tým, že v mori pritom denne pláva množstvo turistov. O tomto prístave je známe, že je otvorený pre kúpajúcich sa kvôli svojmu krásnemu okoliu a čistote. Sukošan je vyhľadávané letovisko turistov z celej Európy.

Jahta u Sukošanu ispuštala fekalije direktno u more: 'Doslovno sam poludio, pa ljudi se ovdje svaki dan kupaju' - https://t.co/lXsnxyNmxM pic.twitter.com/a5TkBbUZ3h — 023.hr (@023zadar) September 3, 2024

"Keď som to uvidel, nahnevalo ma to, čo robia a ako sa správajú k moru. V Sukošane sa každý deň pláva, a toto je horor," hovorí svedok. Podľa neho kompetentní, ktorí sú zodpovední o tento prístav, sa o pobrežie a more nestarajú a ide im len o zárobok. "Takto vypúšťať výkaly uprostred prístavu. Hrozné! Tento prístav je otvorený pre kúpajúcich sa kvôli svojej kráse a čistote, takže hrozí otrava," varuje s tým, že sa tam kúpajú aj deti.

(Zdroj: dalmacijadanas.hr)

Podľa portálu ide o zahraničnú spoločnosť, ktorá vlastní tieto jachty a lode na plavbu po Jadrane. Tá tvrdí, že o takomto dianí nemajú vedomosť. "Je veľmi ťažké kontrolovať stovky našich klientov a ich manipuláciu s nádobami na odpad. Každý kapitán má pokyn, že sa logicky nádoba nesmie vyprázdňovať a hlavne nie v prístave, kde sa potápajú aj naši zamestnanci. Veľmi ma mrzí, ak niekto toto pravidlo porušil," reagoval Vladislav Bezecný zo spoločnosti BEMEX BOOT s.r.o., ktorá sídli v Českej republike s tým, že často však ani kapitán nedokáže ovplyvniť správanie posádky, ktorá následne urobí takýto ohavný čin.

Spoločnosť prislúbila, že zamestnancom aj klientom budú ráznejšie vysvetľovať podmienky užívania jachty. "Všetci milujeme Jadran pre jeho krištáľovo čisté more a je v našom spoločnom záujme, aby to tak aj zostalo navždy," uzavrel Bezecný.